元フジテレビのフリーアナウンサー内田恭子（49）が、19日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。息子の性教育について語った。

番組は「男の子ママの悩み」の特集で、内田と、高城亜樹、辻希美、hitomiがゲスト出演。シソンヌ長谷川忍も参加した。

17歳の長女と、11歳、9歳、5歳の男の子3人を育てるhitomiが「今、小6の息子が思春期入り口みたいな感じなんですけど、性教育が難しいなと思っていて」と悩みを告白。「フルチンで…（お風呂から）裸で出てくる時、さすがに私も、『そろそろ隠した方がいいんじゃない？』って言うと、息子は息子で『キモい』とか言ってくる、私に対して。私だからいけないのかな、パパとか同性だったら受け入れられるのかな」と吐露した。

これに対し、16歳の長男と13歳の次男がいる内田は「自分から伝えるってすごい難しいので、知り合いの助産師さんに頼んで、クラスの男子全員集めて、やってもらいました。性教育は」と、自身の経験を紹介。「男の子の体だけじゃなくて、女の子の体のことも学んでくれたし、しかも今の性教育ってすごくて、ジェンダーフリーから話を始めるんですよ。だから、男の子が女の子を好きになるという事だけじゃない、というところから始めて」と説明した。

内田は「そうすると、生理とかに対しても、うちは結構オープンに。女性は私しかいないので、将来的にもそこを分かってくれる男子になって欲しいので、『今日ママ、生理だから疲れているから』とか、普通に言います」と、自身の教育方法について話した。