内閣広報室試行アカウントが2026年5月19日、高市早苗首相と韓国の李在明大統領のツーショット写真を公開した。

福井県鯖江市のメガネフレームをプレゼント

高市氏は同日、李在明氏の故郷である韓国・安東を訪問し、会談した。内閣広報室は、出発・到着時の様子や首脳会談の様子などを発信している。

中でも注目を集めたのは、同日夜に公開された「晩餐会の後の一コマ」だという写真だった。高市氏は、李氏に「めがねのまち」として知られる福井県鯖江市のメガネフレームをプレゼントしたという。

「いつもメガネをかけておられる李在明大統領に、高市総理から鯖江のメガネフレームを贈呈したところ、大統領が喜ばれてその場で試着。高市総理は、大統領が外した元々かけていたメガネを、すかさず拝借して、、、パチリ」

李氏は細いフレームのメガネをかけ、白い歯を見せてにっこり。隣に立つ高市氏は、李氏のメガネをかけ、お茶目なポーズをとっている。

楽しげなツーショットに、SNSでは「こういうの見たかったんだよわたしは」「本当に相手の懐に入るのがうますぎる」などとする声が上がった。

試着する李氏に「わあ、似合う、似合う！」

韓国の文化放送（MBC）では、当時の様子を動画で伝えている。

李氏から韓国の伝統的なお面などの民芸品を紹介された高市氏は、「わぁ！」と両手を合わせ興味津々だ。

高市氏がプレゼントのメガネフレームを指し示すと、李氏はさっそく手に取り試着。嬉しそうに笑顔を見せる李氏に、高市氏は「おっ！ わあ、似合う、似合う！」と声を上げた。

高市氏は「ちょっと写真撮って」とすると、李氏からさりげなくメガネを受け取ると自分でかけてみせた。李氏は自身のメガネをかけた高市氏を楽しそうに覗き込み、周囲からは笑い声も上がった。

高市氏と李氏のやりとりには、韓国のXユーザーからも「政治的な利害関係はさておき、ここでの2人はどちらも可愛いね」「そうだな、少なくとも韓国と日本だけでも仲良くしよう......厳しい世の中だから......」といった声が上がっている。

李氏は、自身のYouTubeアカウントで高市氏の安東訪問の様子を発信した。

日本のラッパー・ソングライターの千葉雄喜さんと韓国の音楽プロデューサー・Lil Moshpitさんによるコラボ楽曲「アニョハセヨ (Annyeonghaseyo)」をBGMに、首脳会談の様子などをまとめたショート動画を公開。笑顔でメガネをかける2人の様子も使われている。