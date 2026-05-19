最難関校「課金合格」の代償。鉄緑会へ中1から通わせて溺れる、“自走できないエリート”家庭の悲惨
中学受験の景色は一変しました。塾の指導メソッドが完成された今、「自ら律して勉強できる子」や「勉強好きな子」でなくても、難関校に合格できるようになったのです。
塾に言われた通りに宿題をこなし、回らなくなれば個別指導や家庭教師を足す。必要なのは本人の自律心ではなく、「親がどこまでフォローに資金を投入できるか」ということです。
中学受験が過酷な“課金ゲーム”と化している背景には、こうした「親の財力で能力を補完する仕組み」が確立している実態があります。
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鉄緑会は指定校制をとっており、対象校の生徒は入学時なら無試験で入塾できる特権があります。しかし、一度タイミングを逃すと入塾テストの壁は厚く、ある最難関校の生徒が中学1年の夏に受験して不合格だったという話もあるほど。
そのため、多くの親が「とりあえず中学1年から」と、休む間もなく次の“課金”へと走ります。
「かつて最難関校に合格する子は、学習習慣が身についていて自分1人で勉強ができる子たちでした。高校2年ぐらいから予備校の東大対策コースに通うので十分だったんです。
ところが今は、親の経済力やマンパワーで入学する子も多いため、中学入学と同時に塾に通わせないと勉強をしなくなってしまう。親もそれを分かっているから、入学と同時に新たな塾に入れるのです」（大手塾講師）
Aさんも、娘の中学入学と同時に鉄緑会へ入れました。数学と英語を受講させましたが、「進度が速く宿題も多い。学校の宿題もあるし、かなりキツい状況でした」と振り返ります。
中学2年になると、カリキュラムは高校の内容に入りました。明らかについていけなくなり辞めさせようと考えましたが、本人は「辞めたくない」と拒みます。
「友達が通っているのに自分だけ他の塾に行ったら、落ちこぼれたような感じになると思っているのでしょう」。その時、Aさんは「何も考えずに鉄緑会に入れたのは間違いだったかもなあ」と後悔したそうです。
中学3年になると、鉄緑会では高校3年の内容を学習します。宿題が終わらない状態で、塾に行くという悪循環に陥りました。
そこでAさんが、鉄緑会の宿題をフォローしてくれる業者を探そうとネット検索すると、家庭教師派遣企業のサイトが出てきました。
そこには中学生向け「鉄緑会コース」の指導料として、スタンダード講師6600円、プレミアム講師7150円とありました。いずれも1時間あたりの指導料です。家庭教師なので1回2時間、スタンダード講師で週1回でも月5万2800円。塾の費用とは別にこれだけかかります。
「中学受験の時は公立小ですから学費はほぼ無料でしたが、中学からは私立なので学費がかかります。しかも最難関女子校は今、雙葉に迫るほど学費が高いですからね」
鉄緑会は2教科でオープンクラスが3万3000円、レギュラークラスで3万9300円。最難関女子校の学費と鉄緑会の授業料だけで年間120万円ほどかかります。そこに家庭教師をつけるとなると相当な負担となります。
結局Aさんは、ママ友から紹介された「鉄緑会出身の東大生が指導してくれる個別指導塾」を利用することにしました。
「学生のスタートアップ企業ではなく、10年ほどの実績があり信頼できる印象でした。家庭教師より若干安かったのと、自習室が使えること、そして塾長が信頼できる人物だったので、そこへ通わせることにしました」
現在、1年間の教育費は160万円ほど。勉強ばかりではよくないと思い部活もさせていますが、その費用も別途かかります。
さらに、学校帰りにコンビニでおむすびとお茶を買うだけで500円。塾への交通費など、その他の費用込みで、お小遣いは月2万円渡しています。
中学受験で終わると思っていた重課金コースは、そうそう簡単に降りることはできないのです。
この記事の執筆者：
四谷 代々
塾の偏差値表やパンフレットには載らない、学校ごとの「カラー」や「本当の校風」を熟知する中学受験関係者。しがらみのない立場から「塾や学校が親に絶対に言わない不都合な真実」を発信する。(文:四谷 代々)
塾に言われた通りに宿題をこなし、回らなくなれば個別指導や家庭教師を足す。必要なのは本人の自律心ではなく、「親がどこまでフォローに資金を投入できるか」ということです。
中学受験が過酷な“課金ゲーム”と化している背景には、こうした「親の財力で能力を補完する仕組み」が確立している実態があります。
自走できない「課金エリート」の苦悩この課金ゲーム化の波は、入学後も止まりません。東大対策で知られる塾「鉄緑会」への通塾率を見ると、開成や最難関女子校では10年前から倍増しています。
鉄緑会は指定校制をとっており、対象校の生徒は入学時なら無試験で入塾できる特権があります。しかし、一度タイミングを逃すと入塾テストの壁は厚く、ある最難関校の生徒が中学1年の夏に受験して不合格だったという話もあるほど。
そのため、多くの親が「とりあえず中学1年から」と、休む間もなく次の“課金”へと走ります。
「かつて最難関校に合格する子は、学習習慣が身についていて自分1人で勉強ができる子たちでした。高校2年ぐらいから予備校の東大対策コースに通うので十分だったんです。
ところが今は、親の経済力やマンパワーで入学する子も多いため、中学入学と同時に塾に通わせないと勉強をしなくなってしまう。親もそれを分かっているから、入学と同時に新たな塾に入れるのです」（大手塾講師）
鉄緑会の宿題をこなすための「さらなる課金」前回紹介した、塾に合計600万円を課金して娘を合格させたAさん。彼女が直面した「合格後のさらなる重課金」の実態を見ていきましょう。
Aさんも、娘の中学入学と同時に鉄緑会へ入れました。数学と英語を受講させましたが、「進度が速く宿題も多い。学校の宿題もあるし、かなりキツい状況でした」と振り返ります。
中学2年になると、カリキュラムは高校の内容に入りました。明らかについていけなくなり辞めさせようと考えましたが、本人は「辞めたくない」と拒みます。
「友達が通っているのに自分だけ他の塾に行ったら、落ちこぼれたような感じになると思っているのでしょう」。その時、Aさんは「何も考えずに鉄緑会に入れたのは間違いだったかもなあ」と後悔したそうです。
中学3年になると、鉄緑会では高校3年の内容を学習します。宿題が終わらない状態で、塾に行くという悪循環に陥りました。
そこでAさんが、鉄緑会の宿題をフォローしてくれる業者を探そうとネット検索すると、家庭教師派遣企業のサイトが出てきました。
そこには中学生向け「鉄緑会コース」の指導料として、スタンダード講師6600円、プレミアム講師7150円とありました。いずれも1時間あたりの指導料です。家庭教師なので1回2時間、スタンダード講師で週1回でも月5万2800円。塾の費用とは別にこれだけかかります。
「中学受験の時は公立小ですから学費はほぼ無料でしたが、中学からは私立なので学費がかかります。しかも最難関女子校は今、雙葉に迫るほど学費が高いですからね」
「重課金コース」からは簡単に降りられない最難関女子校の学費は2026年現在、年間72万9700円。これ以外に教育充実費もかかります。
鉄緑会は2教科でオープンクラスが3万3000円、レギュラークラスで3万9300円。最難関女子校の学費と鉄緑会の授業料だけで年間120万円ほどかかります。そこに家庭教師をつけるとなると相当な負担となります。
結局Aさんは、ママ友から紹介された「鉄緑会出身の東大生が指導してくれる個別指導塾」を利用することにしました。
「学生のスタートアップ企業ではなく、10年ほどの実績があり信頼できる印象でした。家庭教師より若干安かったのと、自習室が使えること、そして塾長が信頼できる人物だったので、そこへ通わせることにしました」
現在、1年間の教育費は160万円ほど。勉強ばかりではよくないと思い部活もさせていますが、その費用も別途かかります。
さらに、学校帰りにコンビニでおむすびとお茶を買うだけで500円。塾への交通費など、その他の費用込みで、お小遣いは月2万円渡しています。
中学受験で終わると思っていた重課金コースは、そうそう簡単に降りることはできないのです。
この記事の執筆者：
四谷 代々
塾の偏差値表やパンフレットには載らない、学校ごとの「カラー」や「本当の校風」を熟知する中学受験関係者。しがらみのない立場から「塾や学校が親に絶対に言わない不都合な真実」を発信する。(文:四谷 代々)