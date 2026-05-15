メズム東京から、レンブラントの作品がテーマのアフタヌーンティー。アートそのもののパンナコッタも！
◆メズム東京から、レンブラントの作品がテーマのアフタヌーンティー。アートそのもののパンナコッタも！
メズム東京、オートグラフ コレクションのバー＆ラウンジ「ウィスク」にて、国立西洋美術館とのコラボによるアフタヌーン・エキシビション チャプター17 『レンブラント−光のオランダ紀行−』を開催。17世紀のオランダを代表する画家・版画家であるレンブラントの作品と生涯をたどる。
作品を象徴する「光と影」を表現した、見た目と味わいの両方が楽しめる特別なメニュー。期間は、2026年6月1日（月）から9月30日（水）まで。
この記事の要約レポート
・メズム東京、オートグラフ コレクションのバー＆ラウンジ「ウィスク」にて、国立西洋美術館とのコラボによる特別なアフタヌーンティー『レンブラント−光のオランダ紀行−』を開催
・テーマはオランダの画家・版画家、レンブラント。2026年6月1日（月）から9月30日（水）までの期間限定
・作品をモチーフにしたメインの「後光のパンナコッタ」はアートそのものの造形美
・オランダの伝統料理8種を通じてレンブラントの生涯をたどる前菜と、オランダの定番スイーツも
・レンブラントの故郷を想起させる爽やかなモクテルも楽しみ
版画に射し込む光を表現したパンナコッタの造形美にうっとり
メインを飾るのは、レンブラントの『百グルデン版画』からインスピレーションを得た「後光のパンナコッタ」。バニラパンナコッタの白で射し込む光を、そしてチョコレートでコーティングした黒いボッシュボールやカカオクランブルで深い影を表現。銅版画の技法である「エッチング」の要素を取り入れた造形美とともに、カカオの深みとラズベリーカスタードの爽やかな酸味を楽しんで。
レンブラントの生涯をたどるオランダの伝統的な味わい
前菜には、レンブラントの生涯の節目に合わせたオランダの伝統料理が8種類ラインナップ。日本ではなかなか味わうことのできないオランダの伝統菓子「ポッフェルチェ」をはじめ、甘酢ニシンをサンドした爽やかな「ニシン・サンド」、代表作『夜警』の色彩をイメージしてイカ墨のパン粉をまとわせた「オランダ風クロケット」などが並ぶ。
ほかにも、アーモンドの風味が広がるオランダの伝統的なクッキー「ヘフルデ・クーク」や、りんごがぎっしり詰まった家庭的で温かな味わいの「アップルタルト」など、現地の空気感を感じられるプレートに。
故郷を吹き抜ける風をイメージした爽やかなモクテルも
ドリンクには、レンブラントが生まれた街の名前を冠した「ライデンの風」を用意。オランダのビール文化に着想を得て、ノンアルコールビールをベースに仕立てた1杯。軽やかな苦味と爽やかな余韻が、前菜の味わいをよりいっそう引き立ててくれるはず。
また、『百グルデン版画』の深い陰影に着想を得て、エスプレッソに竹炭パウダーを合わせたモクテル「漆黒のエスプレッソ」も登場。香ばしい苦味と奥行きのある味わいを堪能して。
国立西洋美術館でもレンブラントの企画展が開催されるので、アフタヌーンティーの前後にはぜひ足を運んでみて。ホテルと美術館を巡りながら、レンブラントの作品世界に浸るアートな夏のひとときを。
◆アフタヌーンティーの会場は？
絵画からインスピレーションを受けた作品と眺望が楽しめる、唯一無二の空間
芸術家のアトリエ（工房）をテーマとしたオリジナルミクソロジーカクテル、自家製スイーツや軽食を楽しめるバー＆ラウンジ「ウィスク」。
デイタイムは美しい東京のウォーターフロントが一望できる心地よい水辺のカフェのような空間、ナイトタイムはきらめく夜景とともに音楽やアートのライブパフォーマンスが堪能できるバーラウンジへと変化する。刺激と遊び心に満ちた新感覚のパブリックスペースで、贅沢アフタヌーンティーを堪能して。
メズム東京、オートグラフ コレクションのバー＆ラウンジ「ウィスク」にて、国立西洋美術館とのコラボによるアフタヌーン・エキシビション チャプター17 『レンブラント−光のオランダ紀行−』を開催。17世紀のオランダを代表する画家・版画家であるレンブラントの作品と生涯をたどる。
この記事の要約レポート
・メズム東京、オートグラフ コレクションのバー＆ラウンジ「ウィスク」にて、国立西洋美術館とのコラボによる特別なアフタヌーンティー『レンブラント−光のオランダ紀行−』を開催
・テーマはオランダの画家・版画家、レンブラント。2026年6月1日（月）から9月30日（水）までの期間限定
・作品をモチーフにしたメインの「後光のパンナコッタ」はアートそのものの造形美
・オランダの伝統料理8種を通じてレンブラントの生涯をたどる前菜と、オランダの定番スイーツも
・レンブラントの故郷を想起させる爽やかなモクテルも楽しみ
版画に射し込む光を表現したパンナコッタの造形美にうっとり
メインを飾るのは、レンブラントの『百グルデン版画』からインスピレーションを得た「後光のパンナコッタ」。バニラパンナコッタの白で射し込む光を、そしてチョコレートでコーティングした黒いボッシュボールやカカオクランブルで深い影を表現。銅版画の技法である「エッチング」の要素を取り入れた造形美とともに、カカオの深みとラズベリーカスタードの爽やかな酸味を楽しんで。
レンブラントの生涯をたどるオランダの伝統的な味わい
前菜には、レンブラントの生涯の節目に合わせたオランダの伝統料理が8種類ラインナップ。日本ではなかなか味わうことのできないオランダの伝統菓子「ポッフェルチェ」をはじめ、甘酢ニシンをサンドした爽やかな「ニシン・サンド」、代表作『夜警』の色彩をイメージしてイカ墨のパン粉をまとわせた「オランダ風クロケット」などが並ぶ。
ほかにも、アーモンドの風味が広がるオランダの伝統的なクッキー「ヘフルデ・クーク」や、りんごがぎっしり詰まった家庭的で温かな味わいの「アップルタルト」など、現地の空気感を感じられるプレートに。
故郷を吹き抜ける風をイメージした爽やかなモクテルも
ドリンクには、レンブラントが生まれた街の名前を冠した「ライデンの風」を用意。オランダのビール文化に着想を得て、ノンアルコールビールをベースに仕立てた1杯。軽やかな苦味と爽やかな余韻が、前菜の味わいをよりいっそう引き立ててくれるはず。
また、『百グルデン版画』の深い陰影に着想を得て、エスプレッソに竹炭パウダーを合わせたモクテル「漆黒のエスプレッソ」も登場。香ばしい苦味と奥行きのある味わいを堪能して。
国立西洋美術館でもレンブラントの企画展が開催されるので、アフタヌーンティーの前後にはぜひ足を運んでみて。ホテルと美術館を巡りながら、レンブラントの作品世界に浸るアートな夏のひとときを。
◆アフタヌーンティーの会場は？
絵画からインスピレーションを受けた作品と眺望が楽しめる、唯一無二の空間
芸術家のアトリエ（工房）をテーマとしたオリジナルミクソロジーカクテル、自家製スイーツや軽食を楽しめるバー＆ラウンジ「ウィスク」。
デイタイムは美しい東京のウォーターフロントが一望できる心地よい水辺のカフェのような空間、ナイトタイムはきらめく夜景とともに音楽やアートのライブパフォーマンスが堪能できるバーラウンジへと変化する。刺激と遊び心に満ちた新感覚のパブリックスペースで、贅沢アフタヌーンティーを堪能して。