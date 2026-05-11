お笑い芸人・中山功太による“いじめ告発”を受け、中山に直接謝罪したことをXで報告したお笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄。その内容をめぐり、激しい賛否を巻き起こっている。

「高橋さんは《今回の中山功太との件ついて、多くの方々にご心配と不快な思いをおかけしてしまい、本当に申し訳ありません》と切り出すと、相方の八木真澄さんの仲介により、中山さんと直接電話で話したことを報告。《当時の大阪で共演してた番組の収録で、言い方やカラミが嫌な思いをさせていたこと謝りました》とし、《本当に未熟で受け取る側のことをしっかり配慮できていませんでした。反省して功太とまた仕事ができるようにしたいなと思ってます》とつづり、改めて騒動を謝罪しました」（スポーツ紙記者）

高橋のポストに対して、コメント欄では一定の理解を示す声もあるが、一方では

《呼び捨てはいかんな〜。中山功太さんだろ。問題起こした側が相手呼び捨てって非常識なのか、まだ偉ぶってるのか》

《10年の嫌がらせを数日で許されると思ってるんだね 相手が苦しんだ3650日を数日でやったもん勝ちになっちゃうじゃん》

など、批判的な声も多くあがっている。

「高橋さんの謝罪ポストの約30分後には、中山さんもXを更新。《この度は、番組内での匿名による不用意な発言により、あらぬ憶測を呼んでしまい、申し訳ございません。》と切り出すと、高橋さんと電話で話し、真摯な謝罪を受けたことを報告。《僕も、ご迷惑をおかけした事を謝罪させていただきました。今後、このような事がないように、発言に気をつけて参ります》とつづると、関係者や、仲介に入ってくれた八木さん、高橋さんのファンに対して謝罪しました。

しかし、中山さんの謝罪に対しては《イジメられた方が謝らなきゃいけないの変だよな》など、中山さんが謝罪する必要はないとの声も複数寄せられています。高橋さんが中山さんを呼び捨てにしたのは、芸人界での先輩・後輩の関係に基づいた呼び方でしょうが、なかなか理解されていないようですね」（同前）

世間一般に「いい人そう」なキャラが浸透していたものの、今回の騒動で高橋のイメージは大きく失墜してしまった。ギャップが大きかった分、信頼回復には時間がかかるかもしれない。