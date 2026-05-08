【ほのぼの】連休明け、癒しが欲しいあなたにオススメの日常系マンガ特集！『聖☆おにいさん』『甘々と稲妻』など【Amazon Kindle】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では幅広いジャンルの作品を楽しむことができる。本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中からほっこり癒される日常系マンガを厳選してご紹介。忙しない毎日に疲れた心はほのぼのした世界観のマンガに癒されよう！ほっと一息つきたい時、肩の力を抜いてマンガを楽しみたい時にぜひ。
この記事で紹介した本を読む
■甘々と稲妻（１）
価格：792円
甘々と稲妻（１）
妻を亡くし、ひとりで娘の子育てに奮戦する数学教師・犬塚。料理が苦手で小食で味オンチな彼は、ひょんなことから教え子・飯田小鳥と、一緒にごはんを作って娘と3人で食べることに！！ 月刊「good！アフタヌーン」誌上で連載開始当初から話題沸騰！ 愛娘＆女子高生と囲む、両手に花の食卓ドラマ、開幕です！！
■小林さんちのメイドラゴン ： 1
価格：458円
小林さんちのメイドラゴン ： 1
アパートに住む小林さんのもとに、メイドとして押しかけて同居しているトール。トールは、人類のことは基本、下等で愚かだと思っているけれど、小林さんには過去に助けてもらった恩があるため、全力でご奉仕。今日もあの手この手で頑張るのでした。ドラゴン娘と１人暮らしお疲れOLの人外系日常コメディ！
■聖☆おにいさん（１）
価格：836円
聖☆おにいさん（１）
目覚めた人・ブッダ、神の子・イエス。世紀末を無事に越えた二人は、東京・立川でアパートをシェアし、下界でバカンスを過ごしていた。近所のおばちゃんのように細かいお金を気にするブッダ。衝動買いが多いイエス。そんな“最聖”コンビの立川デイズ。“笑い”でも世界を救う！ 聖人in立川。ブッダとイエスのぬくぬくコメディ。
■働かないふたり 1巻
価格：495円（10%OFF!）
働かないふたり 1巻
作者の個人ブログで圧倒的支持を得たニート兄妹漫画が待望のコミックス化!! マイペースで対人恐怖症の妹・春子と、インテリなうえに友達もいる“エニート”な兄・守。社会のすみっこに生息する、絶滅危惧種的な仲良しアホ兄妹によるぐーたら日常漫画。大きい声では言えないけれど、この兄妹ちょっとうらやましい？
■ワカコ酒 １巻
価格：556円（10%OFF!）
ワカコ酒 １巻
村崎ワカコ26歳。酒飲みの舌を持って生まれたがゆえに今宵も居場所を求めてさすらう女ひとり酒。あなたの隣にいるかもしれない、おひとり様仕様の呑兵衛ショート♪
※本ページで紹介する情報は、2026年5月8日17時現在のものです。
この記事で紹介した本を読む
■甘々と稲妻（１）
価格：792円
甘々と稲妻（１）
妻を亡くし、ひとりで娘の子育てに奮戦する数学教師・犬塚。料理が苦手で小食で味オンチな彼は、ひょんなことから教え子・飯田小鳥と、一緒にごはんを作って娘と3人で食べることに！！ 月刊「good！アフタヌーン」誌上で連載開始当初から話題沸騰！ 愛娘＆女子高生と囲む、両手に花の食卓ドラマ、開幕です！！
■小林さんちのメイドラゴン ： 1
価格：458円
小林さんちのメイドラゴン ： 1
アパートに住む小林さんのもとに、メイドとして押しかけて同居しているトール。トールは、人類のことは基本、下等で愚かだと思っているけれど、小林さんには過去に助けてもらった恩があるため、全力でご奉仕。今日もあの手この手で頑張るのでした。ドラゴン娘と１人暮らしお疲れOLの人外系日常コメディ！
■聖☆おにいさん（１）
価格：836円
聖☆おにいさん（１）
目覚めた人・ブッダ、神の子・イエス。世紀末を無事に越えた二人は、東京・立川でアパートをシェアし、下界でバカンスを過ごしていた。近所のおばちゃんのように細かいお金を気にするブッダ。衝動買いが多いイエス。そんな“最聖”コンビの立川デイズ。“笑い”でも世界を救う！ 聖人in立川。ブッダとイエスのぬくぬくコメディ。
■働かないふたり 1巻
価格：495円（10%OFF!）
働かないふたり 1巻
作者の個人ブログで圧倒的支持を得たニート兄妹漫画が待望のコミックス化!! マイペースで対人恐怖症の妹・春子と、インテリなうえに友達もいる“エニート”な兄・守。社会のすみっこに生息する、絶滅危惧種的な仲良しアホ兄妹によるぐーたら日常漫画。大きい声では言えないけれど、この兄妹ちょっとうらやましい？
■ワカコ酒 １巻
価格：556円（10%OFF!）
ワカコ酒 １巻
村崎ワカコ26歳。酒飲みの舌を持って生まれたがゆえに今宵も居場所を求めてさすらう女ひとり酒。あなたの隣にいるかもしれない、おひとり様仕様の呑兵衛ショート♪
※本ページで紹介する情報は、2026年5月8日17時現在のものです。