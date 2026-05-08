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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「あなたの「音楽」はなにですか？」を公開した。動画では、人が他者に与える印象の正体を独自の視点で分析し、私たちが無意識に発している「音楽（バイブス）」の重要性について提言している。



Googleのスタートアップキャンパスを訪れ、多様な人々と交流したという茂木氏。その経験を振り返る中で、コミュニケーションにおいて本当に重要なのは「具体的などういう文字列を吐くかとかそういうことよりも、どういう態度で世の中に接してるか」だと指摘した。



茂木氏は、人が持つ雰囲気や態度を「音楽」と定義。「その音楽みたいなのがあって、それがやっぱりその人の印象を決めるし、その人の社会との関係も決める」と述べ、重厚な音楽や「何でもいいよ」といった軽快な音楽など、自分自身がどのようなトーンセッティングで他者と接しているかを意識することの重要性を強調した。



さらに視聴者に対して、「自分の体から出る音楽ってどういう音楽なのかなってことを、ちょっと気にして頂けたら」と提言。自身の今後のスタンスについては、「自分の大切な課題についてはもう徹底的に厳しく、自分に厳しくやって。で、それ以外の事については、まあ何でもいいんじゃないですか、みたいな音楽にしたい」と語り、こだわるべき核心部分と、それ以外の柔軟な姿勢を使い分ける理想の姿を明かした。



最後に茂木氏は、自身がフォーカスすべきポイントを明確にしつつ、これからも独自の「音楽」を奏でていく決意を表明。視聴者に向けても、良い音楽とともに楽しい人生を歩んでほしいとエールを送り、動画を締めくくった。