【事件その後…茨城女性監禁殺人】「全裸の遺体をトラックに積む映像」と被告が主張し続ける“無罪”

「女性に自身との性行為の撮影を依頼」

’26年の４月までに『FRIDAYデジタル』が報じた事件記事のその後を追う【事件その後…】。今回は’22年６月に山林で女性の遺体が見つかった事件で、37歳の男が殺人と死体遺棄の罪に問われた「茨城女性監禁殺害事件」だ。２月18日に初公判を報じた記事を一部引用し、裁判の“その後”をお伝えする（《》内は当時の記事より引用）。

’22年６月、茨城県常陸太田市の山林で都内に住む女性Aさん（当時23歳）の遺体が見つかった。この事件で、同市内の自身の所有する別荘内でAさんを殺害し、その遺体を山林の斜面に遺棄した罪に問われたのが三瓶博幸被告（37）だった。

三瓶被告は、’22年の２月中旬から５月下旬にSNSを通じてAさんと知り合い、「撮影させてほしい」と依頼。６月５日に撮影が決定した。Aさんと会うのは、この日が２回目だったという。当日は水戸駅でAさんと合流したが、この日を最後にAさんは連絡が取れなくなっている。

事件が発覚した直後に『FRIDAY』は現場となった別荘の周辺を取材している。近くに住む男性は、困惑気味に次のように話していた。

「小型の犬を室内で飼っていて、夫（三瓶被告）が抱っこしていたり、夫婦で犬と散歩したりしていました。ウッドデッキを自分で作り、そのウッドデッキに白いテーブルとイスを置いて奥さんと２人でお茶を飲んでいる姿を見たこともあります。夫婦仲もよさそうだし、なんか品がある人たちだなと思っていました」

しかし、６月13日の朝、突然警察がやってきたのだという。

「別荘を指さして、『ここの場所が事件の現場になる可能性があるので、規制線を張らせてほしい』と言われました。見ると、20人ほどの捜査員が別荘の前にいて、長い棒で庭をつつき始めたんです。ウッドデッキもはがして、その下の土をつついてました。別荘の前にはシャベルが６本くらい置いてあるし、あきらかに何かが埋められてる可能性があるということでしょう？ これは尋常じゃないと思いましたね」

’26年２月17日、東京地裁で三瓶被告の初公判が開かれ、「すべて間違いです」と起訴内容を否認し、無罪を主張した。

《「三瓶被告とAさんはSNSを通じて知り合ったようです。法廷で検察側は次のように指摘し、殺人などの罪が適用されると主張しました。『女性に自身との性行為の撮影を依頼。撮影後に窒息死させた』『女性の生存が最後に確認されているのは、三瓶被告が撮影した動画』だと。

一方の三瓶被告の弁護側の言い分はこうです。『女性の意思を確認しながら撮影しており、２人の間にトラブルはなかった』『女性を殺害して遺体を捨てた直接の証拠はない』。今後の審理で、三瓶被告は黙秘するそうです」（全国紙司法担当記者）》

公判では、別荘内で何が起きたかが少しずつ明らかになった。

被告が殺害したことを認定

「三瓶被告はAさんとの動画を撮影するなかでさまざまな要求をしたのですが、Aさんに、やんわりと拒否されたそうです。Aさんはその間、スマホで知人とメッセージのやり取りをしており、その後、応答がなくなっています。

午後０時半過ぎに撮影が終わった際、別荘の地下でAさんが全裸でうつ伏せ、かつ両手に手錠をした状態だったのが最後の生存確認だったとされています」（全国紙社会部記者）

このことから、検察官は別荘内で三瓶被告がAさんの頸部を圧迫して殺害したと主張した。

「午後１時半ごろ、三瓶被告が用意した自動車の後ろの荷台ドアが上がる様子や、全裸のAさんの遺体を荷台に積む様子がドライブレコーダーに録画されていたようです」（前出・社会部記者）

２月26日に行われた論告求刑で、検察官は「強固な殺意にもとづき殺害して遺棄した」などとして、「残忍極まりなく、無慈悲で悪質な犯行だ」と「懲役20年」を求刑。それに対して弁護人は「検察側が提出した車のドライブレコーダー映像などの状況証拠はいずれも被告人の犯行と認める根拠としては弱い」などとして、「冤罪はあってはならない」と主張した。

そして３月10日、中川正隆裁判長は、「被告が殺害したことに合理的な疑いを差し挟む余地はない」として、三瓶被告に「懲役20年」を言い渡したのだった。

初公判で「すべて間違いです」と無罪を主張した後、黙秘を続けた三瓶被告。そのため被告人質問も行われず、事件について何も語ることなく公判は終結した。逮捕後、警察の取り調べに黙秘していた三瓶被告だが、４年経ったいまもなお、その姿勢を崩すことはなかったのだ。

三瓶被告は一審の判決を不服として控訴した。高裁では、どのような判断が下されるのだろうか。

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取材・文・写真（別荘）：中平良