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手応えがあったのに不合格はおかしい？元大手人事が明かす「能力が高くても落とす」知られざる背景

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

しゅんダイアリー就活チャンネルが自身のYouTubeチャンネルで「【面接】「能力が高くても落とすことがある…」元大手人事が迷って落としてしまう就活生を暴露！！｜27卒・28卒・内定」を公開した。元大手企業の人事担当者が、面接で高く評価しながらも不合格にしてしまう就活生の特徴について、その背景や判断基準を明かしている。



面接で好感触だったにもかかわらず、不採用となるケースに直面して悩む就活生は少なくない。動画の冒頭では、「最終面接でなぜか落ちてしまった人」「手応えがあったのにダメだった人」といった視聴者の悩みをまとめた資料を示しつつ、その原因を紐解いていった。



元リクルートの古賀ゆか氏と元DeNAの山口公大氏が、人事の裏側を赤裸々に語った。山口氏は、内定手前の学生と対話する中で「うちじゃなくて他社のほうが良い」と判断し、他社を勧めるケースがあると説明。能力が不足しているからではなく、学生の幸せを考えた結果としての不採用が存在することを明かした。 また、最終面接で落とされる要因として、配属先のイメージが湧かないことが挙げられた。山口氏は、能力や人柄が素晴らしくても、「この組織はサッカーチームなんだけど『プロレスをやりたい』と言っている」状態であれば、企業のカルチャーに合わないと判断されると指摘した。



さらに山口氏は、最終面接での見極めについて「最終は迷ってっていうか、スパッと決めるところ」と力強く断言。不合格になる学生の共通点として「今まで言っていることと全然違うこと言っちゃっている」と述べ、複数のエピソードで武装しすぎた結果、一貫性が失われる危険性に警鐘を鳴らした。



最後に、面接官が合否を迷っているサインとして「めっちゃ質問してくる」という事実を提示し、そうした場面では改めて自分の意思を明確に伝えることが重要だと説いた。山口氏は不採用になっても「ただ合わなかったんだな」と過度に気にせず、次の選考に進んでほしいと就活生に向けて温かいメッセージを送り、動画を締めくくった。