お笑いコンビ「ハイヒール」が2日、MBSラジオ「ますます！ハイヒール」（土曜後1・00）に出演。ゲストのお笑いコンビ「丸亀じゃんご」安場泰介（36）を祝福した。

安場は先月24日、お笑いコンビ「爛々」萌々（28）との結婚を発表。萌々と番組共演などで親交があるハイヒールは、事前に安場と萌々の2人から直接結婚報告を受けていたという。

モモコは「なんばグランド花月の楽屋にあいさつに来てくれてんけど、一回ドア閉めたもんな。ビックリしたわ」と吐露。第一声は「ちゃんと（子供の）整形資金貯めときや」だったといい、安場に「どういう意味やねん…と思った」と言われ、「女の子で安場に似たらかわいそうやん」と言って、笑わせた。

安場について「全然、萌々と付き合うような感じじゃないやん」と再び驚きを口にしたモモコ。だが、安場と高校の同級生でもある相方・北村敏輝は「女性とずっと付き合ってなかったんですけど、安場の性格を考えると、付き合うとしたら同業者とか芯から分かり合った人やろうなとは思ってた。萌々って聞いたとき、しっくりはきました」と話した。

ハイヒール・リンゴは「そうなんや！私は萌々って聞いたとき、白目むきそうになった。しっくりなんかするわけない」と、萌々側から見ればやはり意外だったことを強調。モモコも「（萌々が）好きとか言うてる人も全然イメージちゃうしさあ。角刈りで目離れてるねんで？」とイジり、安場も大笑いだった。