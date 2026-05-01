バッサリ切るならコレーッ！【40・50代】大人の洗練見え♡「垢抜けボブ」

思い切って短くする、大人のボブスタイルに注目が集まっているようです。バッサリとカットして首元をすっきり見せることで、表情までパッと明るく洗練された印象に変わるはず。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、いつものヘアスタイルをアップデートしたいときにオススメな、垢抜けボブをご紹介します。

首元すっきり！ 暗髪のふわふわボブパーマ

暗髪のミニボブに、ふわふわのパーマを合わせた大人可愛いスタイルです。首元がすっきりと見える短いレングスでありながら、艶やかな毛先を外ハネにすることで華やかな印象を与えてくれます。暗めの髪色でも重たくならず、上品な抜け感を楽しめそう。

前下がりレイヤーボブで軽やかさを作る

ベースの厚みはしっかりと残したまま、表面に繊細なレイヤーを入れて軽快な動きを出したミニボブです。前下がりの切りっぱなしラインと、丸みを持たせたシルエットが、顔まわりをすっきりとシャープに見せてくれます。トップの動きで上手く軽やかさをプラスした、大人のこなれボブと言えるでしょう。

シャドウルーツで作る、立体的なミニボブ

全頭ブリーチを施したあとに、根元を暗く染めるシャドウルーツを取り入れた丸みのあるミニボブです。透けるような淡いグレージュに影を作ることで、髪全体に美しい立体感をもたらしています。普通のボブに少し飽きてしまった人や、新しいカラーリングに挑戦してみたい人にオススメです。

都会的な雰囲気が漂う、長めのレイヤーボブ

毛先を切りそろえた重みのあるラインを活かしつつ、顔まわりや表面の髪にレイヤーを入れた、少し長めのボブスタイルです。顔に沿って前上がりに落ちる毛束が抜け感をプラスし、大人の魅力を引き立ててくれそうです。重さと軽さが絶妙に混ざり合い、都会的で洗練された雰囲気に仕上がっています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@naokisakon様、@tidi_yuki様、@shoki______hair様、@amimotoki様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。