今回紹介するのは、Threadsに投稿された仲良しきょうだい猫たち。大きくなっても、一緒に暮らす猫が増えても、仲の良さは変わらないみたいです。投稿はThreadsにて、8000回以上表示され、たくさんのThreadsユーザーたちから注目を集めていました。

【写真：とっても仲良しな『きょうだい子猫』→大きく成長した『現在』…微笑ましいビフォーアフター】

大きくなっても猫が増えてもいつも一緒に寝てる

今回、Threadsに投稿したのは「A」さん。登場したのは、投稿主さんのご実家で暮らしているきょうだい猫ちゃんたち。

こちらのきょうだい猫ちゃんたちは小さい頃からいつも一緒。

体が大きくなっても、一緒に暮らす猫たちが増えても仲の良さは変わらず。いまでも、よく一緒に寝ているみたいです。

ピッタリくっついて寄り添い合うきょうだい猫ちゃんたち。とってもラブラブな様子に見ているこっちも微笑ましい気持ちになりますね。

仲良しきょうだい猫たちに癒される方が続出

大きくなってもいつも一緒だったきょうだい猫ちゃんたち。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「そっくり…可愛い」「やっば！めちゃくちゃ可愛い」「わあ、幸せな風景の極みですね！！かわいい」などの声が多く寄せられていました。みなさん、コメントにハートマークの絵文字をつけていました。たくさんの方が癒されたみたいですね。

きっと今日もきょうだい猫ちゃんたちは、仲良く寄り添って過ごしていることでしょう。

写真・動画提供：Threadsアカウント「A」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。