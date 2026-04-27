お笑いコンビ「マテンロウ」のアントニー（36）が26日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜 前11・40）に出演。ポーカーで日本ランキング1位になっていると明かした。

番組冒頭、MCの高田純次から「ポーカーで1億儲けたって」と言われ「1億も儲けていないですよ」と否定も、「この間、済州島の大会で400万円勝たせていただきました」と明かし「まだまだ、そんな大したあれじゃない」と語った。

だが、「ラッキーなこと」と話を振られると「本当に今年ラッキーすぎて。日本で大きな大会が4つあったんですよ。その大きな大会で全部成績が良くて、今年の日本の大きな大会のランキングがあるんですけど、僕、今、日本で1位なんですよ」と明かしたもの。

アントニーは米国人の父と日本人の母の間に生まれたため、「前も番組で言いましたけど、世界で戦う時に“ポーカーフェイス”って言うじゃないですか。日本人は目元に出るって言われてるんですよ、欧米人は口元に出る。僕、どっちにも出ちゃうんで。両方入っているんで。世界で戦う時に、世界のプレーヤーがこれはどうなんだろうな、と困惑させている」と好調な理由を説明。

「全てにおいてラッキーで。今年は本当に10億円ぐらい稼いじゃう可能性が」と語った。