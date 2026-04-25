巨人の赤星優志投手（26）が25日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。食生活の一端を明かした。

この日のテーマは「回転寿司のこだわり」。

船迫大雅投手（29）と仲良く並んで辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃された赤星。「食べれるのが…少ないんで。基本もうサーモンと納豆巻きとネギトロとかで。3種類で回してます」と明かした。

辻岡アナからは「うちの息子よりも食べられるの少ないですよ」と指摘されたが、「サーモンは種類…あるんですよ」と赤星。船迫が優しく「あぶりとかね、チーズとかいろいろある」と助け舟を出す場面もあった。

赤星はチームメートとも回転寿司に出かけることがあるそうで「伊織さんとか泉さんとかと一緒の時は、僕が納豆（巻き）食べるのを伊織さんとかは知ってるんで。勝手に頼んで。“これ誰？”みたいな。伊織さん自分で頼んで“頼むの優志しかおらんやろ”って言って僕のところに納豆（巻き）が5皿ぐらい来た時あります」と仲のいい山崎伊織投手（27）や泉圭輔投手（29）とのほほ笑ましいエピソードも明かしていた。