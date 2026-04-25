行方不明になった愛する我が子を探すため、母親は捜索にありとあらゆる手を尽くした。願いもむなしく、安達結希くん（11）は遺体で発見される。さらにその後、結希くんの死体を遺棄した容疑で逮捕されたのは、養父の安達優季容疑者（37）だった。

【写真】“頭ごなしにどなる感じ”「息子を探す父親」を演じ続け、チラシを配っていた容疑者

結希くんの「父親」だった容疑者は、なぜ犯行に及んだのか。取材を進めると、2人の間にあった深刻な"不和"を裏付ける証言が浮かびあがってきた──。

関西キー局記者が捜査状況を解説する。

「結希くんが行方不明になった3月23日、男は黒の乗用車で学校付近まで行き、数分間停車した後に自宅に戻っていたことがわかっています。任意の聴取に『学校まで送ったが、別の場所に連れて行って殺した』旨の供述もしている。

捜査関係者によれば、結希くんの捜索が行われている間、容疑者が京都府警に『公衆トイレに寄った』と話していたこともわかりました。府警は男のスマホの位置情報なども頼りに、どのように犯行に及び死体を遺棄したか調べを続けている」

正確な日時は判明していないが、容疑者の証言などから結希くんは3月23日の午前中に殺された可能性が高い。この時間帯以降、逮捕されるまで容疑者は「息子を探す父親」を演じ続けたわけだ。

結希くんの母親や、祖母が"藁にもすがる思い"で捜索を続けていた姿が目撃される一方で、容疑者の態度を不審に思う地元の関係者は多かった。取材班はこれまでビラを配る容疑者の姿を目撃した複数の人物に取材をしているが、みな一様に「気持ち悪いくらい落ち着いていた」「必死さは感じられなかった」など口を揃えた。

また、安達容疑者は以前から、結希くんに対して当たりが強かったという証言もあった。

2人きりになると喧嘩や怒鳴り合いに…

「あの子がメガネのお父さんらしき人と外にいるのはよう見かけた。決まって大体、大きい声出してはったね。なんというか、頭ごなしにどなる感じ。理由はわからんけど、仲悪いのか、子どもが言うこと聞かない子なのかと思ってはいた。

家の中から聞こえるんじゃなく、必ず外。ニュースとかで容疑者が『（祖母や親族と）仲悪い』って報じられてるのを見たけど、目につかんようにわざわざ外出て叱ってはったんかな。家族の前ではいい人のふりしてたんじゃないの」（安達家の近隣住民）

結希くんと同級生の子をもつ親もこう明かす。

「うちの子の話では、結希くんは『おっさん嫌や』『仲悪いねん』と確かに話していたらしいです。お母さんやおばあちゃんがいるときはいいけど、2人になると喧嘩や怒鳴り合いになってしまうと。『引っ叩かれた』と聞いた子もいるとか。とにかく、あの男のことを話題に出すのを嫌がっていたようなんです。

結希くんは保育園や年少さんの時は、少しやんちゃで元気な印象だったみたいですが、最近は大人になって、クラスではムードメーカーだった。うちの子を含め、捜索中はそれほど気にしていない子も多かったんですが、さすがに『結希くんが亡くなった』と聞いてみんな怖がっています」

息子との不和が生じていた一方で、"夫婦仲"はよかったようだ。2人が出会った場所で、共通の職場でもある京丹波の工場の社員は取材にこう明かした。

「子どもは無視して母親だけ慰めていた」

「（安達容疑者は）高校を卒業後、今の職場でずっと働いていました。結希くんの母親が入社したのは、3〜4年前だったかな。最近は社内でとにかく"ベタベタ"でした。どちらか1人がいる場所には、もう1人が必ずいると言っていいくらい。仕事中も、休憩の時間もいつも一緒でした」

さらにこう続ける。

「彼は旧姓を名乗りっぱなしだったので、結婚したことを知らなかった人も多いはず。もともと同じ部署にいたけど、昨年12月に籍を入れた際に人事の配慮で部署が分けられた。それから"ベタベタ"というのはなくなりました。

彼に近い人も同じようなことを言っていますが、『結婚してから（容疑者の）様子が変わった』という印象があるんです。いつも髪の毛がボサボサやし、服装も乱れているというか……。いろんな報道を見て、家族や息子さんとうまくいってへんかったのかな、とか（家族に）嫌われてたのかなと思ったりもしました」（同前）

結希くんと母親は、昨年4月ごろまで実家から車で20分ほどの距離にあるアパートで2人暮らしをしていた。同年3月に自室でボヤが起き、母親が実家に戻った数か月後に、入籍したとされている。

火事が起きた時の安達容疑者の様子を、近隣住民が語る。

「火事があったのは夜中の1時か2時ころです。近所の人がみんなで外に避難して、お母さんがお子さんを『大丈夫。ごめんね』みたいに慰めてはったのを見かけました。

消防車が集まり始めて1時間ちょっと経ったあと、容疑者らしきメガネの男が駆けつけてきたんです。乗ってきた車を降りると、一目散にそのお母さんに駆け寄り背中をさすって慰めていた。当時、まだ3月で寒かったから、結希くんはブルブルと震えていましたが、その男は気にかける様子もなかった。見かねた近所のおばちゃんが、『かわいそうやんか。子どもも輪に入れてあげえや』と声をかけていました」

直近の府警の調べに対し、結希くんを殺害した疑いについても認めているという安達容疑者。親子の"不和"は、どれほど事件に影響したのだろうか──。