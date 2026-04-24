キスするブラ新色登場♡春夏を彩るフルーティーカラーで美シルエットへ

女性の美しさを引き出す育乳ブラブランドglamoreから、大人気「キスするブラ」シリーズに春夏の新色が仲間入り♡鮮やかで肌なじみの良いカラーが、毎日の気分をぐっと高めてくれます。美しいシルエットと着け心地を両立した実力派ブラで、ポジティブな自分に出会える予感です♪

丸みのある理想のバストへ

「キスするブラ」は、サイドからお肉をしっかり寄せて谷間を作り、さらに下から持ち上げることで、ふっくらとした丸みのあるバストを実現。

外側に流れがちなハミ肉・ムダ肉も美しく整え、高いトップ位置と自然なデコルテラインを叶えます。

厚さ0.5㎝の超薄型パッドを採用しているため、不自然に盛ることなく、ナチュラルな美しさを演出。バストへの負担を軽減しながら、女性らしいシルエットを引き出してくれるのが魅力です。

emmi×NYBGコラボ登場♡大人女性のための洗練ボタニカルウェア

後ろ姿まで美しい設計

脇高設計で背中に流れやすいお肉をしっかりキャッチし、横からも後ろからもすっきりとしたラインに。さらにレースを背中まであしらうことで、後ろ姿にも華やかさをプラスします。

着こなしをキレイに見せるだけでなく、バストケアまで叶える設計は、日常使いにぴったり。シリーズ累計139万枚突破、レビュー高評価という実績も納得の仕上がりです。

春夏を彩る新色＆商品詳細

今回登場する新色は、2026SS注目のブライトカラー「ストロベリー」と「シトラス」。フルーツのようにみずみずしく、肌なじみの良い発色で、身につけるだけで気分まで明るくしてくれます♡

・グラモア キスするブラ

価格：4,950円（税込）

サイズ：B～C65～75、D～G65～80（カラー：全20色）

・グラモア キスするショーツ

価格：1,980円（税込）

サイズ：ショーツ＝M、L、LL／タンガ＝M、L（カラー：全20色）

販売予定：2026年4月24日（金）予約販売開始

さらに新色発売記念として、キスするブラ（全カラー対象）購入でショーツが1枚もらえる特典を5月8日（金）まで実施中です。

春は新しい自分に出会うチャンス♡

美しいシルエットと快適な着け心地を兼ね備えた「キスするブラ」は、毎日の気分を高めてくれる心強い存在♡新色の華やかなカラーを取り入れれば、内側から自信あふれる自分へと導いてくれます。

春夏のワードローブに、機能もデザインも妥協しない一枚をぜひ取り入れてみてください♪