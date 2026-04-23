英・ロンドン発ファッションカルチャー誌「i-D Magazine」が、ビューティ専門ZINEを出版した。創刊号の表紙には南アフリカ出身のミュージシャン タイラ（Tyla）を起用。i-D Magazine公式Facebookによると、オンラインとプリント（冊子）の両方で公開するという。現在、オンラインでは公式ウェブサイト上で確認することができる。

【画像をもっと見る】

公式ウェブサイト上では、タイラのヴィジュアルや音楽性、人格に深く焦点を当てたデジタル記事を公開。生い立ちや、家族から受け継いだ美容習慣や、自身のアイデンティティへの言及、音楽とクリエイティビティについてのインスピレーション源などを写真と共に紹介している。メイクアップについては、学生時代から母に影響を受けていたと説明。アイライナーに、マスカラと赤いリップや唇に黒いライナーというスタイルに憧れ、それらをこっそりと学校に持って行き、トイレでそれらを塗っていたというエピソードを明かしている。若い女性たちには「どのような美しさを受け入れてほしいか」という質問に対しては、「不完全さの中にある美しさ」と回答。SNSなどの影響から完璧であることが良しとされる風潮の中でも、世界に1人しかいない自分を受け入れ、それを自覚した上で振る舞うことが、真の美しさであると答えている。

タイラは南アフリカ出身の歌手・ソングライター・ダンサー。2019年、17歳の時にファーストシングル「Getting Late（ft. Kooldrink）」をリリースし、2021年にエピック・レコードからデビュー。2023年7月に発表したシングル「Water」では、グローバルで15億回再生を記録し、南アフリカ人の女性ソロアーティストとして55年ぶりに米ビルボードHOTのトップ100入りを果たす。翌2024年には、第66回グラミー賞で「最優秀アフリカンミュージック・パフォーマンス賞」を受賞。このほか、「BETアワード」「Billboardアワード」「MTVアワード」など数々の音楽賞に選出されている。

▪️i-D Magazine：公式ウェブサイト