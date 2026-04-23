ShowMinorSavageが、ニューシングル「ROMEO」を4月24日に配信リリースする。

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今作は、ShowMinorSavageにとって約1年半ぶりとなるシングルで、メンバーが制作に参加。楽曲はメロウな質感が印象的なR&Bナンバーで、“Losing control”というキーワードを軸に、抗えずに堕ちていく2人の関係性を描く。理想的な愛の象徴である“ロミオ”にはなれないとわかりながらも、相手の想いに甘えて関係を続けてしまう悪い男の弱くわがままな詩で、“俺はロミオになれない”というフレーズを軸に、完璧な恋愛像にはなれない不完全さや葛藤をリアルな言葉で描き出している。

また、国内外で活躍する音楽プロデューサー Taka Perryとのコライト楽曲となっており、グローバル水準のサウンドと日本語リリックを融合した作品に仕上がっている。

なお、2026年3月に開催された『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』で本楽曲を初披露した際のパフォーマンス映像も同日19時にYouTubeにて公開。音源とは異なる臨場感と表現力で、楽曲の世界観をより立体的に体感できる内容となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）