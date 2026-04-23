髪型迷子ならとりあえずマネしよ！【40・50代】が似合う「大人のおすすめボブ」

髪型が定まらずに悩んでいる大人世代は、ボブスタイルをベースに、カットのラインやカラーリングに工夫を取り入れてみては？ 今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人の魅力を引き出すオシャレなボブスタイルをご紹介します。 今の自分に似合う素敵なデザインを見つけたら、ぜひマネしてみて。

カジュアルで大人可愛いグレージュのハイライトボブ

全体にたっぷりとハイライトを効かせた、グレージュカラーのボブスタイル。トップ付近の髪は内側へ入れつつ、ベースの毛先を外ハネにすることで、ラフな動きを生み出しています。カジュアルでありながら大人可愛い雰囲気が漂う、いつものボブからアップデートしたい人にぴったりのスタイルです。

立体的な影を作るシャドウルーツの丸みミニボブ

プツッと切りそろえた丸みのあるミニボブに、シャドウルーツというカラー技術を合わせたデザインです。根元をあえて暗く残して、毛先に向かって明るくなるよう影を作ることで、淡いグレージュカラーに奥行きをもたせています。全体に美しい立体感が生まれるため、少し個性的なボブに挑戦したい人にオススメです。

落ち着いたスカイグレージュの前下がりボブ

ベースにパツッとしたライン感を残しつつ、トップはふんわりと内側へ入れた前下がりのボブレイヤーです。カラーはスカイグレージュ。明るめのトーンでありながら、こっくりと落ち着いた雰囲気をもたらすため、大人らしい上品な雰囲気に仕上がっています。

くせ毛を活かした外ハネのミニボブ

ナチュラルなくせ毛を活かして仕上げたミニボブです。ベースは外ハネになるようちょうどよくカット。耳掛けをして顔まわりはすっきりと見せつつ、可愛くウェーブしたおくれ毛で女性らしさをプラスしています。自身のくせや毛流れを活かしたヘアスタイルは、毎朝のセットを楽に済ませたい人にぴったりです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では

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writer：内山友里