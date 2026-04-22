ユニクロは、ロマンティックなムードを纏う、新しいLifeWear「UNIQLO and Cecilie Bahnsen（ユニクロ アンド セシリー バンセン）」の今年春夏コレクションを、5月22日から発売する。

繊細でロマンティックなドレスやブラウスを日常に提案するスタイルが、世界で注目を集めるコペンハーゲン発のブランド、セシリー バンセン。“Shapes of Poetry”というコンセプトのもと、セシリー バンセンの洗練されたデザインと温かみのあるクラフトマンシップに、ユニクロならではの着心地や素材のこだわりを融合させた。

セシリー バンセンのDNAを感じさせる、アイコニックなフラワーモチーフやフリル、シャーリングにボリュームスリーブ。デザインディテールが随所に光るドレスやトップス、スカートのラインアップは、美しいシルエットで単品づかいもセットアップも楽しめる。伸縮性のある素材などを採用し、着心地の良さにもこだわった。



「UNIQLO and Cecilie Bahnsen」2026年春夏コレクションのスタイリング

以前から子ども服にも興味を持っていたと語るセシリー・バンセン氏。今回初めて手がけるガールズラインは、大人とのペアリングスタイルも楽しめるドレスやTシャツ、スコートが揃う。スコートはかわいらしいデザインながらもウエスト調節ができ、両サイドのポケットなど快適な着心地も備えた。



「UNIQLO and Cecilie Bahnsen」2026年春夏コレクションのスタイリング

Cecilie Bahnsen（セシリー・バンセン）氏は、「ユニクロと初めてコラボレーションできることを、とてもうれしく思っている。私はこれまで、毎日の暮らしで自然に身に着けられ、長く大切にしてもらえる服づくりを大切にしてきた。それはまさに、ユニクロのLifeWearの考え方とも深く通じるもの。このコレクションを通して、その想いを世界中の女性や女の子たちと分かち合えることを、心から楽しみにしている。キャンペーンでは、フォトグラファーのLouise＆Maria Thornfeldt（ルイーズ＆マリア・ソーンフェルト）と共に取り組むことができ、特別な時間となった。彼女たちはセシリー バンセンの核にある“シスターフッド”を自然体で体現し、当コレクションに込めた想いを美しく表現してくれた」とコメントしている。

ファーストリテイリンググループ上席執行役員 ユニクロ R＆D 統括責任者 勝田幸宏氏は、「2019年コペンハーゲンにユニクロのデンマーク1号店をオープンした時、セシリー氏に偶然会う機会があった。彼女のものづくりへの姿勢に惹かれ、“いつか一緒に何かできたら”と思ったもの。今回7年越しの縁が実を結び、今回のコラボレーションを実現することができた。セシリー バンセンの温かみのあるハンドクラフト感をユニクロらしく解釈したコレクションになっている」とコメントしている。

［小売価格］

WOMEN商品

カットソー：1990円〜2990円

スカート：4990円

ドレス：3990円〜5990円

GIRLS 商品

カットソー：1290円〜1500円

スコート：2490円

ドレス：2990円〜3990円

（すべて税込）

［発売日］5月22日（金）

ユニクロ＝https://www.uniqlo.com/jp/ja