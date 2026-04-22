“不二家×埼玉西武ライオンズ”のコラボイベント開催へ！ 特別な「ミルキー」やペコちゃんグッズを展開
「不二家」と埼玉西武ライオンズのスペシャルコラボイベント「ペコちゃんmilkyマザーズデー」が、5月9日（土）に埼玉・ベルーナドームで行われる東北楽天ゴールデンイーグルス戦で開催される。
【写真】ペコちゃん風に舌を出した選手たちのステッカー入り！ 数量限定の「おかしバッグ」も
■「ミルキー」発売75周年を記念
今回「不二家」が東北楽天ゴールデンイーグルス戦のゲームスポンサーを務め開催される「ペコちゃんmilkyマザーズデー」は、「ミルキー」発売75周年を記念して実施される特別なコラボイベント。
当日は、ミルキーの新ブランドキャラクターに就任した蒔田彩珠の贈呈式＆始球式をはじめ、ペコちゃんの試合前Lステージ出演や、選手のサイン入りグッズが当たるガラポン抽選会、「ミルキー75th記念！ペコちゃんお楽しみセット」の抽選プレゼント企画などが行われる。
また、14時00分までに来場した人には「5粒ミルキー」を配布。埼玉西武ライオンズのユニフォームを着用したペコちゃんやポコちゃんとゆかいな仲間たちのイラストがかわいい、ここでしか手に入らない特別なオリジナルデザインとなっている。
さらに、人気のコラボミルキー缶と初登場のおかしバッグも数量限定で販売。「不二家」のお菓子を詰め合わせた「ユニフォーム型おかしバッグ」は、ペコちゃん風に舌を出した埼玉西武ライオンズの選手たちが描かれたステッカーがランダムで1枚封入されている。
【写真】ペコちゃん風に舌を出した選手たちのステッカー入り！ 数量限定の「おかしバッグ」も
■「ミルキー」発売75周年を記念
今回「不二家」が東北楽天ゴールデンイーグルス戦のゲームスポンサーを務め開催される「ペコちゃんmilkyマザーズデー」は、「ミルキー」発売75周年を記念して実施される特別なコラボイベント。
また、14時00分までに来場した人には「5粒ミルキー」を配布。埼玉西武ライオンズのユニフォームを着用したペコちゃんやポコちゃんとゆかいな仲間たちのイラストがかわいい、ここでしか手に入らない特別なオリジナルデザインとなっている。
さらに、人気のコラボミルキー缶と初登場のおかしバッグも数量限定で販売。「不二家」のお菓子を詰め合わせた「ユニフォーム型おかしバッグ」は、ペコちゃん風に舌を出した埼玉西武ライオンズの選手たちが描かれたステッカーがランダムで1枚封入されている。