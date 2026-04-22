行列の絶えないミルプレッセ専門店『GARIGUETTE』が渋谷スクランブルスクエアにオープン！

エイムズワークスは4月23日、渋谷スクランブルスクエアにて「GARIGUETTE（ガリゲット）渋谷店」をオープンします。

■渋谷限定メニューや食事系ミルプレッセも登場

GARIGUETTEは、フランスの伝統菓子ミルフィーユを、独自の製法で進化させた「ミルプレッセ」の専門店。焼きたてのサクサク生地にクリームや具材をたっぷり挟んだ、片手で楽しめる新感覚スイーツとして提供します。

レギュラーメニューには、特製カスタードクリームといちごをあわせた「ナポレオン」（1,400円、Half-Half 800円）をはじめ、チョコとキャラメルナッツバナナの「ショコラ＆プラリネバナーヌ」（1,200円、Half-Half 700円）など全12種類をラインナップ。

また、店舗限定メニュー「苺ティラミス」（1,400円）や、新商品となる食事系ミルプレッセ「ラタトゥイユ」（1,300円）も楽しめます。

■店舗概要

店舗名：GARIGUETTE 渋谷店

オープン日：2026年4月23日

住所：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア地下2階 フードショーエッジ内

営業時間：10:00〜21:00 ※施設に準ずる

（フォルサ）