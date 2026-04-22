【長野・善光寺】ここでしか味わえない「伊藤園×胡蝶庵」の限定和スイーツが誕生

綿半三原商店が展開する「あづみの茶 胡蝶庵」はこのほど、2026年3月19日に善光寺境内にオープンした和カフェ「茶寮 伊藤園 善光寺店」にて、伊藤園との共同開発による限定和スイーツの提供を開始しました。

■善光寺店限定の抹茶の生どら焼と生落雁

「抹茶生どら焼」は、胡蝶庵の職人が1枚1枚手焼きで仕上げたどら焼き生地に、抹茶のクリームを合わせた一品です。

「抹茶生落雁」は、伊藤園の抹茶と和三盆の甘さと、しっとりとした口どけが特徴。やわらかな生地の中に、職人が丁寧に炊き上げた餡を挟み、やさしい甘さと繊細な食感を実現しています。

「茶寮 伊藤園 善光寺店」は、日本茶を通じて“くつろぎの時間”を提供する和カフェとして展開されており、抹茶や煎茶、ラテなどとともに和スイーツを楽しめる新たなスポットです。善光寺を参拝した際に、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか？

■商品概要

販売商品：抹茶生どら焼、生落雁

販売場所：茶寮 伊藤園 善光寺店（長野県長野市 善光寺境内）

店舗所在地：信州善光寺

営業時間：9:00〜16:00

（フォルサ）