春っぽピンクにキュン♡【スタバ】次試したい「新作フラペカスタム」

【スターバックス】では、鮮やかな赤と白のコントラストが美しい新作の「フラペチーノ®」が登場中。今回は、フラペチーノのカスタムをInstagramで多数発信している、「フラペチニスト」@j.u_u.n__starbucksさんのInstagram投稿から、この新作フラぺをより楽しむためのカスタムをご紹介！ その日の気分に合わせてアレンジを加えることで、春のカフェタイムがより充実したものになりそうです。

淡いピンクのミルキーなカスタム

スターバックスの新作フラペチーノ「スターバックス ストロベリー フラペチーノ®」のカスタムとして、@j.u_u.n__starbucksさんが提案する「ミルキーいちごカスタム」。「ホワイトモカシロップ追加 +55yen（カップ底に）」「ストロベリーソースはブレンド」「エクストラホイップ」「ストロベリーソース（少し）ホイップ上に」というカスタムです。ソースを混ぜ込むことでドリンク全体が柔らかなピンク色に染まり、見た目からも春らしい穏やかな雰囲気が漂います。週末のリラックスタイムや自分へのご褒美に、ピッタリな1杯になりそうな予感。

お菓子のような、いちご × チョコカスタム

続いても、@j.u_u.n__starbucksさんによる、スターバックス ストロベリー フラペチーノのカスタム。「チョコチップ追加 +55yen」「チョコチップ多め（増量分ホイップ上に）」「チョコレートソース追加」「エクストラホイップ」というカスタムです。ストロベリーソースの甘酸っぱさにチョコの風味が加わり、リッチな味わいが期待できそう。たっぷりのホイップにチョコチップを乗せることで、贅沢な見た目に。思わず自慢したくなるような、華やかなカスタムです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里