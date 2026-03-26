そのパンツもう古見えかも！【ユニクロ】で新調したい「おしゃれキュロット」

いつも着慣れたパンツスタイル。安心感はあるけれど、気が付かないうちに古見えしているかも。この春、鮮度の高いおしゃれを楽しむなら、軽やかなキュロットを取り入れてみて。今回は【ユニクロ】から、垢抜けを狙えるアイテムを厳選。一点投入するだけで装いにフレッシュなニュアンスをプラスし、大人のカジュアルスタイルをぐっと洗練されたムードへ導いてくれそうです。

スマートにもラフにも決まる絶妙なバランス

【ユニクロ】「コットンキュロット」\3,990（税込）

タックが生み出す立体的なシルエットで、コーデにアクセントを添える一本。長めのクロップド丈で、キュロットになじみのない人でも気負わず取り入れやすい仕上がりです。程よい厚みのコットンブレンド素材が美しいシルエットをキープし、きれいめな雰囲気で着こなせるのも魅力。コンパクトなトップスでスマートにまとめたり、リラクシーなアイテムと合わせてラフな雰囲気を楽しんだりと、着回しの幅も広がりそうです。

抜け感が引き立つナチュラル雰囲気の一本

【ユニクロ】「リネンブレンドキュロット」\3,990（税込）

膝下丈と緩やかに広がるシルエットが、涼しげで抜け感のあるスタイルを演出。リネンとコットンのブレンド素材と自然なシワ感が、装いに柔らかなニュアンスを添えてくれます。シンプルなトップスを合わせるだけで、肩の力が抜けたこなれた雰囲気に。ラフさと上品さのバランスがよく、日常の幅広いシーンで気負わず頼れそう。プルオン仕様で着脱もスムーズなので、リラックスしたい休日のお出かけにもおすすめです。

大人っぽく取り入れられるデニムキュロット

【ユニクロ】「デニムキュロット」\3,990（税込）

ソフトデニムを使用したキュロットは、本格的な風合いと軽やかさを両立。ワイドに広がるAラインシルエットで、デニム素材ながら重たく見えにくい一本です。ハイウエストと膝下丈のバランスが落ち着いたムードをつくり、カジュアルな中にも上品さを残した大人っぽい表情に。Tシャツで軽快に着こなすのはもちろん、シャツやジャケットを合わせてクリーンにまとめるのもよさそう。

快適さもおしゃれも頼れるクリーンな一本

【ユニクロ】「エアリズムコットンキュロット」\2,990（税込）

見た目はコットンながら、「エアリズム」素材ならではのさらりとした肌ざわりが魅力のキュロット。タック入りのワイドな裾幅で、スカート見えする上品な雰囲気に仕上がっています。きれいめコーデにもなじみやすく、通勤シーンでも活躍の予感。クロップド丈で足元に抜けをつくり、軽やかで洗練されたムードを後押しします。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：佐々木 香枝

ファッション業界人の両親の元で育ち、自身もファッション雑誌編集部で勤務。その後、フリーランスに転向し、ファッションやデザイン・アートなどの分野で精力的に執筆中。