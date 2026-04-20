ちょっとしたひと工夫で毎日の手間をすっきり解消！薬味チューブホルダー活用法4選
▶【写真付きで解説】薬味チューブホルダー活用法4選！毎日の手間をすっきり解消
文房具やコスメの整理、スマホスタンド……。SNSでは「じゃない使い方」の定番となった、100均で買える薬味チューブホルダー。今回は「薬味チューブホルダーの活用法は知ってるよ！」という方にこそ試してほしい、キッチンと洗面所のストレスを解消する裏ワザをお届けします。
■キッチン編1：水筒の水切りとして大活躍！
【用意する物】
・薬味チューブホルダー
・水切りカゴ
【手順】
1．水切りカゴの外側（シンク側）にホルダーをセットする
2．水筒を逆さに掛ける
たったこれだけで、水筒の水切りが完了！シンクの上で乾かせるので、作業台が濡れる心配もありません。パッキンを一緒に掛けておけば、紛失防止にも役立ちます。水筒の重さでがガタつく場合は、ホルダーをカゴのワイヤーにしっかり深く差し込んでください。
■キッチン編2：安定性抜群！しゃもじ置きに変身
専用スタンドを買い足さなくても大丈夫。家にあるブックエンドと組み合わせるだけで、使い勝手の良いしゃもじ置きが作れます。
【用意する物】
・薬味チューブホルダー
・ブックエンド
【手順】
1．炊飯器の近くに、ホルダーを装着したブックエンドを置く
2．ホルダーの溝部分にしゃもじを掛ける
専用スタンドがなくても、シンプルな手順で「しゃもじ置き」が完成。しゃもじを横置きにしても安定し、サッと取り出せます。しゃもじの柄の先端が平らなデザインならホルダーに差し込めます。菜箸の一時置きにも便利ですよ。食品に触れるため、ブックエンドは清潔な状態を保ちましょう。
■洗面所編3：コップを浮かせてスッキリ収納
洗面台に発生するぬめりや水垢は、直置きが原因のひとつ。ホルダーを使って空中に浮かせると、常に乾燥した状態をキープできます。
【手順】
1．洗面台の小物入れのふちにホルダーをセットする
2．コップを逆さに被せるか、取っ手を掛ける
あっという間にコップ掛けが完成！直置きによる水垢の発生を防ぎ、掃除の邪魔にもなりません。ヘアゴムや薬、電動歯ブラシの替えブラシなど、散らかりがちな小物の整理にも重宝します。
■洗面所編4：押しピン一つでメガネ専用スペースを
「洗顔中だけメガネを外したい」そんな時は、壁面を有効活用しましょう。ピンで留めるだけで、落下知らずの置き場所が誕生します。
【用意する物】
・薬味チューブホルダー
・押しピン
【手順】
1．洗面所の壁に押しピンでホルダーを固定する
2．メガネをたたみ、ホルダーの溝につるを掛ける
ちょっとしたひと手間で、安定感のあるメガネ置きが出来上がり。洗顔などで一時的に置きたい時に便利です。使用する際はピンがしっかり奥まで刺さる壁面であることを確認し、グラつきがないかチェックしてから使用してください。また、ホルダーは、引っかける部分にピンを通せる穴が空いているものを選んでくださいね。賃貸などで壁に穴を開けたくない場合は、粘着タイプのミニフックでも代用可能です。
■薬味チューブホルダーで毎日の家事をより快適に！
薬味チューブホルダーにほんのひと手間加えるだけで、家事環境が劇的に整います。特に、水回りは「浮かせる」ことで、掃除が圧倒的に軽減。ホルダー自体を丸洗いできるため、清潔をキープできるのも魅力です。毎日の小さなストレス軽減に、ぜひ活用してみてください。
文＝おと
車大好き息子に付き合い、週末は駅や空港へ出かけるアクティブなママライター。「時短こそ正義！」をモットーに、献立づくりから調理まで常に効率化を追求しています。完璧な家事を手放した主婦目線で、忙しい毎日をラクに、楽しくする実用的なライフハックを発信中。