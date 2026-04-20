ディアスは8回に1死も取れずに3失点

【MLB】ロッキーズ 9ー6 ドジャース（日本時間20日・デンバー）

ドジャースのエドウィン・ディアス投手は19日（日本時間20日）、敵地・ロッキーズ戦の8回から6番手として救援し、1死も取れずに3失点で降板となった。11日（同12日）の本拠地・レンジャーズ戦以来9日ぶりの登板で結果を出せず。デーブ・ロバーツ監督は「8日間投げていなかったので、確かに錆びつきはあったと思う。セーブ機会ではなかったこともあるが、本人は『状況に関わらず投げたい』と言っていた。単に久しぶりの登板で感覚が戻っていなかったと思いたい」と、言い聞かせるように話した。

不安の残る13球だった。右前打、四球、三塁内野安打で無死満塁とされ、1番・ジュリアンに右前2点打を献上した。この日のフォーシームは平均95.4マイル（約153.5キロ）。昨季は平均97.2マイル（約156.4キロ）だっただけに、明らかにボールが走っていない。

ディアス本人は再三、体に異変はないと強調している。「今日の投球は確かにキレがなく、93マイル（約149.7キロ）しか出ていない場面もあり、少し懸念が残る内容だった。本人やスタッフ、コーチ陣と話し合い、他に原因がないか確認する必要がある。スピードガンを見ても、本来の球速が出ていないから」。ロバーツ監督は表情を曇らせた。

昨季は守護神候補だったタナー・スコットがシーズン10度のセーブ失敗。3年6900万ドルの大型契約でクローザー問題に終止符を打ちたいところだったが……。7回に救援したトライネンも1死も取れず3失点で降板するなど、開幕21試合で早くも暗雲が立ち込めている。（小谷真弥 / Masaya Kotani）