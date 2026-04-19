AGARISM新作スクラブに吉野北人が登場♡肌も気分も整う贅沢ボディケア

話題のボディケアブランドAGARISMから、新作「キューミースムースボムハーブスクラブ」が登場。さらに、アンバサダーには吉野北人さんを起用し、新CMも公開され注目を集めています。透明感あふれる素肌とともに描かれるのは、“肌と自信を育てる”というメッセージ。毎日のバスタイムを癒しと美容の時間へと変える、新しいボディケア習慣に出会えます♡

肌育発想の新スクラブ誕生

「キューミースムースボムハーブスクラブ」は、“洗う”だけでなく“整える”ことに着目した新感覚アイテム。鳴門産ソルトやホワイトクレイが角質をやさしくケアし、炭が毛穴汚れを吸着。

さらに植物性PDRNや発酵成分が肌にハリと透明感を与えます。削らず整えることで、肌本来のリズムに寄り添うケアが叶います。

刀剣乱舞ONLINEのフェイス&ボディミスト第2弾♡推しの香りに包まれる贅沢ケア

1本3役のスマートボディケア

スクラブ・ボディソープ・バスソルトの3役をこなす多機能設計も魅力。泡立てて洗う、湯船に溶かすなど使い方は自由自在。

レチノールやセラミド、プラセンタといった美容成分を贅沢に配合し、全身をしっとり包み込みます。デリケートゾーンにも配慮したpHバランス設計で、毎日のケアがより心地よい時間に。

キャンペーン＆注目ポイント

オンラインキャンペーン

楽天市場でのオンラインキャンペーン（2026年4月15日～5月15日）では、購入点数に応じて数量限定ノベルティをプレゼント。

単品購入でオリジナルトレカ1枚、2点購入でトレカとメッセージ付きポストカードが付属します。

店頭キャンペーン

さらに店頭キャンペーン（2026年4月25日～）も実施予定です。

※画像はイメージです。デザイン・仕様等は変更になる場合がございますのでご了承ください。

※交換や返品はお受けできません。

AGARISMで叶える理想の素肌ケア♡

AGARISMの新作スクラブは、ボディケアをもっと自由で心地よいものへと導くアイテム。吉野北人さんのような透明感ある肌を目指しながら、日々のバスタイムを特別なひとときに変えてくれます。

忙しい毎日でも無理なく続けられる“肌育ケア”で、自信の持てる素肌を育ててみてはいかがでしょうか♪