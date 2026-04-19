AGARISM新作スクラブに吉野北人が登場♡肌も気分も整う贅沢ボディケア
話題のボディケアブランドAGARISMから、新作「キューミースムースボムハーブスクラブ」が登場。さらに、アンバサダーには吉野北人さんを起用し、新CMも公開され注目を集めています。透明感あふれる素肌とともに描かれるのは、“肌と自信を育てる”というメッセージ。毎日のバスタイムを癒しと美容の時間へと変える、新しいボディケア習慣に出会えます♡
肌育発想の新スクラブ誕生
「キューミースムースボムハーブスクラブ」は、“洗う”だけでなく“整える”ことに着目した新感覚アイテム。鳴門産ソルトやホワイトクレイが角質をやさしくケアし、炭が毛穴汚れを吸着。
さらに植物性PDRNや発酵成分が肌にハリと透明感を与えます。削らず整えることで、肌本来のリズムに寄り添うケアが叶います。
刀剣乱舞ONLINEのフェイス&ボディミスト第2弾♡推しの香りに包まれる贅沢ケア
1本3役のスマートボディケア
スクラブ・ボディソープ・バスソルトの3役をこなす多機能設計も魅力。泡立てて洗う、湯船に溶かすなど使い方は自由自在。
レチノールやセラミド、プラセンタといった美容成分を贅沢に配合し、全身をしっとり包み込みます。デリケートゾーンにも配慮したpHバランス設計で、毎日のケアがより心地よい時間に。
キャンペーン＆注目ポイント
オンラインキャンペーン
楽天市場でのオンラインキャンペーン（2026年4月15日～5月15日）では、購入点数に応じて数量限定ノベルティをプレゼント。
単品購入でオリジナルトレカ1枚、2点購入でトレカとメッセージ付きポストカードが付属します。
店頭キャンペーン
さらに店頭キャンペーン（2026年4月25日～）も実施予定です。
※画像はイメージです。デザイン・仕様等は変更になる場合がございますのでご了承ください。
※交換や返品はお受けできません。
AGARISMで叶える理想の素肌ケア♡
AGARISMの新作スクラブは、ボディケアをもっと自由で心地よいものへと導くアイテム。吉野北人さんのような透明感ある肌を目指しながら、日々のバスタイムを特別なひとときに変えてくれます。
忙しい毎日でも無理なく続けられる“肌育ケア”で、自信の持てる素肌を育ててみてはいかがでしょうか♪