見かけたら即買いレベル！リップすぐなくす問題を「100均アイテム」で解決。使用感・見た目も◎
くちびるの乾燥が気になる時――。リップクリームをサッと塗りたいのに、“カバンの中やデスクまわりで迷子！”、こんな経験はありませんか？ リップクリームは1日に何度も使うものだから、すぐに見つけられないとちょっとしたストレスが積み重なっていくんですよね……。
そこで注目したのが、セリアの「キャップキーホルダー」。リップクリームのキャップにかぶせてキーホルダーにする優れものなのですが、この商品あまりにも人気すぎてもはや幻！ 1カ月以上探し続けてようやく入手できたので、使った感想をレポートしていきます。
◆リップクリームをキーホルダーにトランスフォーム！
リップクリームのキャップにカポッとかぶせて、キーホルダーにしてしまうのが「キャップキーホルダー」。外出時はバッグの持ち手やポーチのファスナー、仕事中はデスク近くのスチール棚などにぶら下げておけば、リップクリームを探す必要なし！ サッと取り出す＆塗ることができる画期的なアイテムなんです。
「キャップキーホルダー」110円／税込
カラー：ピンク
サイズ（約）：直径1.7×横2.5×高さ2.7cm
材質：シリコーンゴム、スチール
入数：2個
◆セット内容は、キャップ2個とボールチェーン2本
「キャップキーホルダー」は、本体とボールチェーンが2個ずつセットになっています。仮に1個110円だったとしても買うだろうから、2個入りはお得感があります。
カラーは、白と黒、それと筆者が購入したピンクの3色展開。
ベビーピンク寄りで可愛すぎるかな？ と、思ったけれど、キャップにかぶせる筒状の本体にボールチェーンを通すホールがあるだけの装飾少なめ、シンプルなデザインだから、ほんの少しアクセントになるくらいの存在感です。
本体は、フニフニと柔らかいシリコーンゴム製。
スチール製のボールチェーンは約12cm（独自に計測）で、一般的なバッグの持ち手であれば少しゆとりを持って付けられるサイズ感です。
◆リップの対応サイズに注意！
それと、ここが大事なポイント！ リップクリームの対応サイズは、直径約1.4cm以上です。これ以下のサイズだと、本体からスルッと抜け落ちてしまうので、リップクリームの幅をあらかじめチェックしておくと安心。
次は、「キャップキーホルダー」を実際にリップクリームにかぶせていきます。
◆一度かぶせたら外せない…？くらい、しっかりフィット！
「キャップキーホルダー」のセット方法は、とっても簡単。
本体を、リップクリームのキャップ部分にかぶせるだけです。
筆者が使っているリップクリームの直径は、約1.5cm。注意書きに記載されている直径1.4cm以上をギリギリでクリアしています。
ところが、実際にかぶせてみると思っていたよりもキツイ……。簡単に抜け落ちることがなさそうなフィット感は、安心の証かも。
最後の一押しは、少し力が必要。リップクリームのキャップを本体の奥までグーッと押し込んだら、セット完了です。
◆かわいい…！便利さ目的で購入したけれど、見た目も意外とアリかも？
早速、バッグの持ち手に付けてみました！ 幅3cmほどの平らな持ち手の場合、ブラーンと揺れるくらいの余裕があります。
お気に入りのバッグチャームと一緒に付けると、テンションがグッと上がります。もし、バッグの外に出したくない場合は、クルッと向きを変えて、キーホルダーを中にぶら下げてもいいですよね。
リップクリームを使う時は、キャップを開けるのと同じ要領でOK。キーホルダー部分は持ち手に残り、本体だけスポッと外せます。
◆チューブタイプでも問題ナシ◎
例えば駅で電車を待っている時――。“今のうちにリップクリームを塗りたい…あれ、ない！ どこどこ？ 電車が来ちゃう〜！”みたいなシーンがよくあるんですが、これならスポッと外してササッと塗れるから、焦ることが減りました。
そこで注目したのが、セリアの「キャップキーホルダー」。リップクリームのキャップにかぶせてキーホルダーにする優れものなのですが、この商品あまりにも人気すぎてもはや幻！ 1カ月以上探し続けてようやく入手できたので、使った感想をレポートしていきます。
リップクリームのキャップにカポッとかぶせて、キーホルダーにしてしまうのが「キャップキーホルダー」。外出時はバッグの持ち手やポーチのファスナー、仕事中はデスク近くのスチール棚などにぶら下げておけば、リップクリームを探す必要なし！ サッと取り出す＆塗ることができる画期的なアイテムなんです。
「キャップキーホルダー」110円／税込
カラー：ピンク
サイズ（約）：直径1.7×横2.5×高さ2.7cm
材質：シリコーンゴム、スチール
入数：2個
◆セット内容は、キャップ2個とボールチェーン2本
「キャップキーホルダー」は、本体とボールチェーンが2個ずつセットになっています。仮に1個110円だったとしても買うだろうから、2個入りはお得感があります。
カラーは、白と黒、それと筆者が購入したピンクの3色展開。
ベビーピンク寄りで可愛すぎるかな？ と、思ったけれど、キャップにかぶせる筒状の本体にボールチェーンを通すホールがあるだけの装飾少なめ、シンプルなデザインだから、ほんの少しアクセントになるくらいの存在感です。
本体は、フニフニと柔らかいシリコーンゴム製。
スチール製のボールチェーンは約12cm（独自に計測）で、一般的なバッグの持ち手であれば少しゆとりを持って付けられるサイズ感です。
◆リップの対応サイズに注意！
それと、ここが大事なポイント！ リップクリームの対応サイズは、直径約1.4cm以上です。これ以下のサイズだと、本体からスルッと抜け落ちてしまうので、リップクリームの幅をあらかじめチェックしておくと安心。
次は、「キャップキーホルダー」を実際にリップクリームにかぶせていきます。
◆一度かぶせたら外せない…？くらい、しっかりフィット！
「キャップキーホルダー」のセット方法は、とっても簡単。
本体を、リップクリームのキャップ部分にかぶせるだけです。
筆者が使っているリップクリームの直径は、約1.5cm。注意書きに記載されている直径1.4cm以上をギリギリでクリアしています。
ところが、実際にかぶせてみると思っていたよりもキツイ……。簡単に抜け落ちることがなさそうなフィット感は、安心の証かも。
最後の一押しは、少し力が必要。リップクリームのキャップを本体の奥までグーッと押し込んだら、セット完了です。
◆かわいい…！便利さ目的で購入したけれど、見た目も意外とアリかも？
早速、バッグの持ち手に付けてみました！ 幅3cmほどの平らな持ち手の場合、ブラーンと揺れるくらいの余裕があります。
お気に入りのバッグチャームと一緒に付けると、テンションがグッと上がります。もし、バッグの外に出したくない場合は、クルッと向きを変えて、キーホルダーを中にぶら下げてもいいですよね。
リップクリームを使う時は、キャップを開けるのと同じ要領でOK。キーホルダー部分は持ち手に残り、本体だけスポッと外せます。
◆チューブタイプでも問題ナシ◎
例えば駅で電車を待っている時――。“今のうちにリップクリームを塗りたい…あれ、ない！ どこどこ？ 電車が来ちゃう〜！”みたいなシーンがよくあるんですが、これならスポッと外してササッと塗れるから、焦ることが減りました。