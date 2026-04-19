《最新》キタキタキターーーーッッ！！【スタバ】の「30周年アニバーサリー企画」がアツい♡

【スターバックス】の30周年を記念したアニバーサリー企画が開催！ 進化して帰ってきた限定フラペチーノ®や、懐かしいロゴがワンポイントになった特別感のあるグッズが登場しています。特にフラペチーノは種類も多く、店舗によってラインナップも異なるのだとか。今回はそんなスタバ活が楽しくなりそうなドリンク & グッズをご紹介します。

飲み応えが欲しい時に「THE フラペチーノ® of コーヒー ジェリー」

ジェリー入りで飲み応えのありそうな、優しげな色合いのこちら。30周年バージョンでは、ホイップクリームがコーヒーホイップに進化しており、より深みのある大人な味わいが楽しめるかも。コーヒー系ではありますが、ホイップのまろやかな風味があるのもポイント。

果肉増量！「THE フラペチーノ® of メロン of メロン」

フルーツ系ドリンクが飲みたい時はこちら。パステルグリーンとオレンジが映える、メロンのフラペチーノです。30周年バージョンでは、赤肉メロンの果肉を増量しており、ジューシーで濃厚な味わいが楽しめそう。天面にはソースまでトッピングされたプチ贅沢感もたまりません。

30周年の特別仕様なドリンクカップ！

30周年記念グッズで登場した「リユーザブルカップ30YEARS473ml + リユーザブルカップ専用ドリンクホールキャップベアリスタサイレン」。スタバが日本に誕生した当時のロゴデザインを前面にあしらっていて、ロゴに描かれた“サイレン”の姿になったベアリスタのキャップもキュート。店内で飲みたい時も、テイクアウトしたい時も使えます。

スタバらしいグリーンが映えるビジュアル！

「リユーザブルカップ」の裏側にも注目。スタバらしいグリーンカラーでIDボックスがデザインされており、同じカラーの蓋との一体感もおしゃれ。口は広く作られていて、洗いやすさもうかがえます。これ以外にもキャップがないリユーザブルカップや、日常使いできそうなマグカップもあるので、記念に欲しい人はお見逃しなく。

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※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino