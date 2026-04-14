【GU・40代コーデ】春は“ネイビー”で垢抜け！ 明日から真似できる「着こなしテク」

春の季節感を演出する明るいビタミンカラーも素敵ですが、この時期には落ち着いた「ネイビー」を取り入れるのもおすすめです。黒ほど重くならず、きちんとした印象で大人の装いを引き上げてくれるかも。そこで今回は【GU（ジーユー）】スタッフが提案する、ネイビーを取り入れた「春の着こなしテク」をご紹介。抜け感のあるネイビーカラーコーデをぜひ参考にしてみて。

軽やかさをプラスして垢抜けを狙う

【GU】「メタルボタンカーディガン（半袖）」\2,490（税込）

ネイビーの半袖カーディガンを、チュール素材のチュニックに重ねたコーデ。透け感のあるホワイトを間に入れることで、ダークトーンの上下でも重くならず自然な抜け感を作っています。首元のボタンを開けてインナーを見せることで、さらに顔まわりの軽やかさをプラス。カーディガンのメタルボタンのさりげない光沢がアクセントになり、シンプルコーデでも華やかな印象に仕上がりおすすめです。

春らしいカラーアイテムを組み合わせたネイビーコーデ

【GU】「タックワイドパンツ（ストライプ）」\2,990（税込）

ネイビーパンツにピンクのカーディガンを合わせた、春らしい軽やかなコーデ。ネイビーを下半身に置くことで全体が引き締まり、ストライプによる縦長見せ効果も相まって、ボリュームのあるシルエットながら品よくまとまっています。上半身はコンパクトにまとめることで視線が上がり、ワイドシルエットのパンツでも重たく見えにくいのがポイント。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M