発達障害グレーゾーンと診断された作者が描く実体験！日常生活での 『生きづらさ』を描いた漫画をSNSで話題【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
自分が発達障害グレーゾーンである悩みから、自分の居場所を「創作活動」に見出したマンガが話題となっている。
この漫画を公開したのは、日常生活での 『生きづらさ』を描いた漫画をSNSで発表している漫画家・クロミツさん(@kuromitsu1510)。「発達障害グレーゾーン」と「HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)」を合わせ持ちながらもそれと向き合う漫画には、同じ悩みを抱えている人たちから多くの声が届いている。
「発達障害グレーゾーン」と「HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)」という特性を抱え、生きづらさを感じていた作者のクロミツさん。自身のつらい体験からその想いを漫画として昇華させたのが本作「創作最強論」である。「創作という行為は『私を生きづらさから解放させてくれる』『心の栄養になる』」と語り、「創作活動」こそが自分の居場所なんだと確信したという。
実体験に基づくエッセイ漫画の創作について伺うと「エッセイ漫画を描き始めると読者やフォロワーが少しずつ増えていきました。内心、喜びと驚きが入り混じっています。そして『エッセイ漫画』が自分にとって最も正しい表現方法なのだと実感しています」と心境を明かしてくれた。
読者からは「疎外感に苦しむ人たちが、それからどうにか抜け出そうともがく様子がリアルに伝わってくる」「創作を通してメンタルの栄養になるという言葉に共感した」といった声が寄せられており、同じ悩みを抱える人々からの支持を得ている。
「発達障害グレーゾーン」ならではの人に理解されにくい悩みを共有したいという思いからエッセイ漫画を描き、読者に寄り添いたいと願う作者のクロミツさんが描く本作「創作最強論」をぜひ読んでみてほしい。
画像提供：クロミツ(@kuromitsu1510)
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