「彼は本気なの？」不倫中の女性が不倫相手の態度に覚える“違和感”
彼と会っているときは優しい。言葉もちゃんとしていて、大切にされているように感じる。それなのに少し離れると急に距離ができる。不倫関係の中で、不倫相手の態度に覚える違和感は“態度の揺れ”に表れます。
会っているときと、それ以外で温度が違う
一緒にいる時間は濃くて、言葉も優しい。でも、連絡の頻度や態度はそのまま続かないため、“会っているときだけ成立する関係”のように感じられる瞬間があります。
未来の話になると曖昧になる
未来の話になると、「いつか」「タイミングが合えば」と否定はしないけれど具体的な話にはならない。期待は持たせるのに、現実は動かないというズレが、関係の不安定さにつながります。
優しさの理由が分からなくなる
彼の気遣いはあるし、言葉も優しい。でも、それが“その場だけのもの”のように感じることがります。会っている時に優しさがあるほど、逆に判断が難しくなるでしょう。
彼の態度は優しいけど、関係ははっきりしない。その違和感をどう受け取るかで、見え方は変わります。大切にされていると感じているのか、そう思いたいだけなのか。その問いに向き合ったとき、関係の輪郭が少し見えてくるのかもしれません。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼嬉しいのに、先が見えない。不倫相手との未来が苦しくなる瞬間