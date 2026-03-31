「離婚していいと思う」ふくれな、夫・がーどまんの不倫騒動中にインスタ更新。「無理しないでね！」
YouTuberのふくれなさんは3月30日、自身のInstagramを更新。YouTuberの夫・がーどまんさんが起こした不倫騒動の最中であるため「無理しないでね！」「ずーっと味方だよ」といった声が寄せられています。
【写真】ふくれな、夫の不倫騒動中にインスタ更新
この投稿には「無理しないでね！」「ずーっと味方だよ」「こんな可愛い子に傷ついてもらいたくない」「許したのすごい」「繰り返されそうで心配」「離婚していいと思う」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】ふくれな、夫の不倫騒動中にインスタ更新
「繰り返されそうで心配」ふくれなさんは「くるみちゃんヘア」とつづり、5枚の写真を投稿。自身がプロデュースするコスメブランド「CipiCipi（シピシピ）」の商品を紹介しました。1、2枚目には自撮りショットも載せていますが、ファンからはがーどまんさんの不倫騒動について心配の声が上がっています。
不倫を認めるがーどまんさんは30日、自身のYouTubeチャンネルに『不倫と監視カメラの動画について』と題した動画を投稿。過去の発言から一転、不倫の事実を認めました。ふくれなさんも声のみで登場し「本当に長時間話し合って、今回は許したんですけど、まあとりあえずジム連れて行きます」とコメントしています。
(文:堀井 ユウ)