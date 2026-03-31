YouTuberのふくれなさんは3月30日、自身のInstagramを更新。YouTuberの夫・がーどまんさんが起こした不倫騒動の最中の投稿に心配の声が寄せられています。（サムネイル画像出典：ふくれなさん公式Instagramより）

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YouTuberのふくれなさんは3月30日、自身のInstagramを更新。YouTuberの夫・がーどまんさんが起こした不倫騒動の最中であるため「無理しないでね！」「ずーっと味方だよ」といった声が寄せられています。

【写真】ふくれな、夫の不倫騒動中にインスタ更新

「繰り返されそうで心配」

ふくれなさんは「くるみちゃんヘア」とつづり、5枚の写真を投稿。自身がプロデュースするコスメブランド「CipiCipi（シピシピ）」の商品を紹介しました。1、2枚目には自撮りショットも載せていますが、ファンからはがーどまんさんの不倫騒動について心配の声が上がっています。

この投稿には「無理しないでね！」「ずーっと味方だよ」「こんな可愛い子に傷ついてもらいたくない」「許したのすごい」「繰り返されそうで心配」「離婚していいと思う」などの声が寄せられました。

不倫を認める

がーどまんさんは30日、自身のYouTubeチャンネルに『不倫と監視カメラの動画について』と題した動画を投稿。過去の発言から一転、不倫の事実を認めました。ふくれなさんも声のみで登場し「本当に長時間話し合って、今回は許したんですけど、まあとりあえずジム連れて行きます」とコメントしています。
(文:堀井 ユウ)