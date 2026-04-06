コスプレイヤーのみにょんが、4月6日（月）に自身のXを更新。親交のあったゼパの逝去についてコメントを発表し、「ゼパちゃんのお母さまからご連絡をいただき、一度お会いしてきました。あまりにも突然のことで、まだ気持ちの整理がついていません」と心境を明かした。【写真】2024年9月に投稿されたゼパとみにょんのツーショット■「どうかゆっくり休んでね」みにょんの生誕祭やワンマンライブにゼパがゲスト出演するなど、か