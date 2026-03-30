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日々の献立の悩みを、DAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」が4月で放送5年目に突入する。これを記念し、およそ50人の視聴者をスタジオに招いた初のスタジオ観覧収録を開催！その模様を4月6日(月)～10日(金)の5日間にわたって放送する。

自作のだし巻き玉子をフレンチトーストに間違われたDAIGO、リベンジなるか！？

2022年4月4日(月)に放送がスタートした「DAIGOも台所」。当時は料理の経験がほとんどなかったDAIGOだが、この4年間でメキメキと腕を上げ、今では自宅で手作り料理を家族に振る舞い、当初の目標だった「娘のためのお弁当作り」もこなすまでになった。

そして今回、5年目のお祝いとして番組初のスタジオ観覧を開催！ お客さんに見守られながら、DAIGOがこれまでに番組で習った料理の中から、家でもよく作るという「ヘビロテメニュー」を調理する。スタジオに拍手で迎えられたDAIGOは、観覧席にズラリと並ぶ番組ファンににこやかに手を振りつつも「うれしいけど、見られると緊張しますね～」と一言。「『新婚さんいらっしゃい！』の(観覧で使っている)椅子を借りているみたいです」とプチ情報で和ませた。

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初日の6日(月)放送分では、おなじみの日本料理の講師・長谷川晃先生を“見守り役”に、「だし巻き玉子」を作ることに。「先生、今日は立っててください！僕がやりますから、見守っていてくださいね！」「レッツだし巻き！」と意気込み、先生も「お客さんたちにいいところを見せれるように」と見守ることに。

普段から子どものお弁当に入れる「玉子焼きをよく作ってます」というだけあり、調理はスムーズに進行。卵液を2つのボウルにぴったり分ける場面では、「これカメラで撮ってもらった方がいいかも！完璧！」とスタッフに伝えるほどの出来栄え。ところが、いよいよ焼きの工程に入ると「緊張してきた…」とそわそわ。それもそのはず、「初めてだし巻き玉子を家で作った時、写真を撮ってプロデューサーに送ったら、『おいしそうなフレンチトーストですね』って言われましたから」と忘れられない思い出を語るDAIGO。「そんなこともありましたね」と笑う先生だが…今回は、綺麗なだし巻き玉子を作ることができるのか！？ 初日は手に汗握る緊張の生調理となった。

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48歳の抱負は「4848でしわしわ！しわが合わさった”しあわせ”な1年に」

しかし、DAIGOはやはりミュージシャン。収録が進むにつれてスタジオに観客がいる状況がだんだん楽しくなってきたよう。突然パスタの束をマイクに見立て、「観覧のみんな～！盛り上がってますか～？」と問いかけ、「イェーイ！」とリアクションをもらってニンマリしたかと思えば、観覧席の上段に座るファンに向けて「2階席ぃ～！元気ですか～！？」とさすがのコールを披露。さらに、金曜日担当の講師で料理コラムニストの山本ゆりさんとの収録では、「みんなで“ゆりさ～ん！”って呼んでみましょう！」と“ゆりさんコール”を呼びかけるなど、さながらライブ会場のようなコール＆レスポンスでスタジオを盛り上げ、「ライブってこんな感じなんですね！！」とゆりさんを感動させていた。

8日(水)放送分には、中国料理の講師・川粼元太先生が即興で観客からのリクエストにこたえ、オリジナルメニューを作る特別企画も。様々なリクエスト用紙が入った箱から1枚を引くのだが、中身を確認したDAIGOは「全部内容違いますから！やらせなしですよ！」と念押しして観客の笑いを誘った。そして引き当てたのは、「魚と野菜の炒め物」という超・シンプルなリクエスト。一体、どんな料理ができあがるのか？

また、4月8日は48回目の誕生日を迎えるDAIGOが、48歳の抱負も披露。「4848でしわしわ(笑)ですけれども。しわが合わさった“しあわせ”な1年にしたいです」と茶目っ気たっぷりのコメントで笑わせた。そのほか、観客からの直撃質問に講師陣が答えるトークや、ヘビロテメニューにまつわるDAIGOのとっておきエピソードもたっぷりと！ スタジオ観覧ならではの見どころ満載の「DAIGOも台所」をお楽しみに！

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4月1日は、ウソみたいな本気のチャレンジ企画！

新生活のスタートをきっかけに料理を始める人も多いこの時期。 4月1日(水)の放送では、お料理ビギナーの入門メニュー「目玉焼き」をあえて極める特別企画を放送！おなじみの和・洋・中のプロ講師陣がそれぞれの「究極の目玉焼き」を全力で調理する、エイプリルフールにふさわしい(?)嘘みたいな本気のチャレンジに「目玉焼きって、奥が深かったんですね…」とDAIGOも感動！ こちらもお見逃しなく！

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◆出演（4/1）◆

MC：DAIGO

辻調理師専門学校の先生方

日本料理担当：簾達也

西洋料理担当：紫藤慧

中国料理担当：河野篤史



【放送情報】

「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」

2026年4月6日(月)～10日(金)ひる1時30分～1時45分

（放送終了後、TVerで見逃し配信）

◆出演◆

MC：DAIGO

≪月曜日～木曜日担当≫

辻調理師専門学校の先生方

日本料理担当：長谷川晃

西洋料理担当：大西章仁

中国料理担当：川粼元太

≪金曜日担当≫

料理コラムニスト：山本ゆり

公式HP https://www.asahi.co.jp/daidokoro/

