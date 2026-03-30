オランダ代表FWデパイの私服姿が話題

北中米ワールドカップの初戦で日本代表が対戦するオランダ代表は、3月27日に国際親善試合を行い、ノルウェー代表に2-1で勝利した。

先制を許したオランダ代表だったが、DFフィルジル・ファン・ダイクのヘディングとMFタイアニ・ラインデルスのゴールで逆転している。そんな一戦で、スタンドにいるある人物が「DAZN」の中継で話題となった。

この試合で注目されたのが、負傷して代表の活動に参加しないこととなったFWメンフィス・デパイだった。現在、ブラジル1部コリンチャンスでプレーするデパイは、スタンドからこの試合を見守っていたが、後半の立ち上がりに中継映像にその姿が捉えられた。

デパイは、ジャケットにコートを羽織り、胸元にはオランダ代表のチームカラーのオレンジ色のネクタイをしたフォーマルな恰好だったが、頭にはシルバーアクセサリーブランドのクロムハーツの青にオレンジの刺繍の入ったベースボールキャップをかぶっていた。

かなり奇抜な恰好だったため、日本で実況を務めた下田恒幸氏は、デパイの姿が映ってから数秒後、こらえきれず笑ってしまうと、解説者の元日本代表MF戸田和幸氏が「どんな職業の方なのかな？」と、すかさずフォローした。下田氏が「すいません、笑ってしまいました」と言うと、戸田氏は「アーティストですね」と、再び絶妙なカバーリングを見せた。

SNSでも、「生粋のラッパー」「NBAスターみたい」「これぞスターの貫禄」「サッカー選手の枠を超えてます」と、話題になっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）