【ほっぺちゃん】オリジナル雑貨が『Seria』『Can★Do』など100円ショップに登場！
エイコーより、『Seria』『Can★Do』をはじめとする100円ショップにて『ほっぺちゃん』のオリジナル商品が発売される。
2010年に誕生した「ほっぺちゃん」は、スイーツのデコレーションから着想を得て生まれたサン宝石のオリジナルキャラクター。
クリームのように、しぼり出した個性的なフォルムは、ひとつひとつが異なる表情を持ち、「自分だけのキャラ」として女子小中学生の間で爆発的な人気を博した。
そして今、ほっぺちゃんは ”令和の多様性” を象徴するキャラクターとして再評価され、SNS黎明期を代表する懐かしキャラとしてZ世代からも支持を集めている。
そんな『ほっぺちゃん』のオリジナル商品が大量に登場する。
ラインナップは、フラットポーチ、ペンケース、コードホルダー、自転車キーホルダー、アクリル目印チャーム、ぷくっとシール、キラキラシール、サテンシュシュ、チェーン付きファスナーケース、クリーナークロス、ミニクリアフォルダー2P、カラビナ付きミニメッシュポーチ、診察券・お薬手帳ケースの13アイテム。
ぜひこの機会に『ほっぺちゃん』アイテムで『ほっぺちゃん』まみれに！
＞＞＞『ほっぺちゃん』オリジナルアイテムをチェック！（写真2点）
（C）2025 SUNHOSEKI
2010年に誕生した「ほっぺちゃん」は、スイーツのデコレーションから着想を得て生まれたサン宝石のオリジナルキャラクター。
クリームのように、しぼり出した個性的なフォルムは、ひとつひとつが異なる表情を持ち、「自分だけのキャラ」として女子小中学生の間で爆発的な人気を博した。
そして今、ほっぺちゃんは ”令和の多様性” を象徴するキャラクターとして再評価され、SNS黎明期を代表する懐かしキャラとしてZ世代からも支持を集めている。
ラインナップは、フラットポーチ、ペンケース、コードホルダー、自転車キーホルダー、アクリル目印チャーム、ぷくっとシール、キラキラシール、サテンシュシュ、チェーン付きファスナーケース、クリーナークロス、ミニクリアフォルダー2P、カラビナ付きミニメッシュポーチ、診察券・お薬手帳ケースの13アイテム。
ぜひこの機会に『ほっぺちゃん』アイテムで『ほっぺちゃん』まみれに！
＞＞＞『ほっぺちゃん』オリジナルアイテムをチェック！（写真2点）
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