Image: 長谷川賢人 - generated at whisk

折りたたみiPhoneの年内発売実現なるか。

新型モデルのiPhoneと同時に9月頃の発売が予想されているApple（アップル）初の折りたたみiPhone。もしこの情報が正しければ、早くて半年後に発売されることになりそうです。

ただ今度は、折りたたみiPhoneが出荷されるのは今年の年末ごろになるとのウワサが流れてきました。

折りたたみiPhoneが発売されるのは今年の12月になる説

約1年前には、折りたたみiPhoneの本体価格は2,300ドルからになるとの予想を伝えていたアナリストのティム・ロング氏が、今度は折りたたみiPhoneの発売時期に関する情報を伝えています。

ロング氏の報告によると、折りたたみiPhoneの出荷が開始されるのは、今年の12月からになる可能性が高いとのこと。今年の9月頃発表が予想されているiPhone 18 ProとiPhone 18 Pro Maxより数ヶ月遅れて発売されるかもとのことですが、仮に今回の予想が正しい場合、折りたたみiPhoneの生産スケジュールに遅れが生じているのか、それともAppleが敢えて発売するタイミングを年末にズラしているのかが気になりますね。

iPhone 18 PlusまたはiPhone Air 2が来年春ごろ登場するかも？

ロング氏はさらに、Appleは2027年3月にiPhone 18とiPhone 18eに加えて、iPhone 18 PlusまたはiPhone Air 2を発売する計画を立てていると伝えています。iPhone Air 2に関するウワサは度々目にしますが、AppleがiPhone Airをわずか1年半で廃止して、Plusモデルを復活させる可能性は極めて低い気がしますが果たして…。

これまでAppleは毎年秋に新型モデルのiPhoneを発表&発売するのが恒例でしたが、実は今年の秋以降はその発表スタイルが変わる説が濃厚です。折りたたみiPhoneに関してはいつ頃発売されるのか正直不明ですが、仮に秋のAppleイベントでお披露目されるとしたら、久々に「One more thing…」が聞けるかもしれませんね。

Source: MacRumors