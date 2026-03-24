お笑いコンビ・トレンディエンジェルの斎藤司が、妻子もいるのにまさかの引退宣言!? 深刻な悩みを抱えている斎藤は、毒舌芸人で有名なとろサーモンの久保田かずのぶと永野に助けを求めるが……!?

【TVer】ブチギレて掴みかかり……!? とろサー久保田、トレエン斎藤司に「地獄に落ちますよ！」

斎藤の悩みは、“ネタ作りでいいアイデアが思いつかず、相方のメモ係になってしまっている”こと。漫才頂上決戦『M-1グランプリ2015』王者という誇りがある斎藤は、これを「由々しき事態」と悩みながら解決できずにいる。さらには、コンビ内でイニシアチブをとっていた自分の立場を、相方・たかしに奪われたことさえ悔しく感じないらしい。そのため彼は久保田から、「引退宣言ですか？」とツッコまれてしまった。

なんと斎藤は、この危機的状況を「これはこれで次の形態」と割り切っている。物事を深く考えない斎藤に久保田は、「全部手前の手先だけでやっている」と指摘。思考力と言語化力が大切で、それらを養うためにはさまざまな経験をするべきということで、「バイトから始めればいい」とアドバイスした。

これにノータイムで斎藤が、「何のバイトしたらいいですか？」と質問してきたため、久保田は「全部頼るからダメ」「考えてみたら？ 自分で」と呆れ顔。永野も斎藤のことを笑い、「でも（アルバイト）したくないでしょ、もう今更」「苦労はしたくないでしょ？」とたずねた。

この質問に斎藤は意外にも、「全然大丈夫です」と即答。「子どもがいるんでね、自分はもうどうなってもいいですよ、ハッキリ言って。家族が上手くいってくれれば」と今までの情けない発言を覆す、一家の大黒柱として責任感のある表情を見せた。

しかし斎藤は、二言目には「どんなバイトしたらいいですか？」「だからどんなバイトをしたらいいんですか？」と久保田に質問。その場にいる斎藤以外全員が思わず笑い、「話聞いてた？」「ChatGPTじゃねえんだから」「（俺は）バイト情報誌じゃないんだから」などと斎藤にツッコミが止まらなかった。

やがて久保田は、「汗をかくような仕事をしてみたらいいんじゃないですか」と斎藤に提案。「土木の仕事とかでもいいですし、上の人にこき使われているようなのをYouTubeで上げてみるとか。もうちょっとお前は泥だらけで踏ん張っているようなところを見せた方がいい」と続けた。

大変な経験によって、「奥深い芸ができる」と久保田が語ると、斎藤は「なるほどなるほど」と納得した表情に。しかし永野の「奥深い芸ってやりたいんですか？」という質問に、「いや別に」とあっさり答え、その場にいる全員を爆笑させた。

なお、なかなか解決の糸口が見つからなかった斎藤の悩み相談は、海原やすよ ともこが司会を務めるバラエティ番組『やすとものいたって真剣です』（ABCテレビ）3月19日放送回で行われた。

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