瀬戸朝香、高2長男映り込み動画が話題「イノッチそっくり」「イケメンオーラすごい」
【モデルプレス＝2026/03/24】女優の瀬戸朝香が3月23日、自身のTikTokを更新。息子の姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】イノッチの49歳妻「最初パパかと思った」“そっくり”話題の高2長男の姿
瀬戸は「突然入って来てバカにする息子 笑笑」と添え、動画を公開。音楽に合わせて踊る瀬戸の後ろに映り込み、手を口元に当てて笑ったり、瀬戸を指差したりする姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「息子さん、口元と仕草がイノッチそっくり」「最初パパかと思った」「イケメンオーラすごい」「遺伝子が優勝してる」「スタイル良さそう」「親子関係が素敵」といったコメントが寄せられている。
瀬戸は2007年9月に20th Century・井ノ原快彦と結婚し、2010年3月に第1子となる長男、2013年11月に第2子となる長女を出産。2人の子供が現在イギリスに留学中であることを公表している。（modelpress編集部）
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【写真】イノッチの49歳妻「最初パパかと思った」“そっくり”話題の高2長男の姿
◆瀬戸朝香、息子映り込み動画公開
瀬戸は「突然入って来てバカにする息子 笑笑」と添え、動画を公開。音楽に合わせて踊る瀬戸の後ろに映り込み、手を口元に当てて笑ったり、瀬戸を指差したりする姿が収められている。
◆瀬戸朝香の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「息子さん、口元と仕草がイノッチそっくり」「最初パパかと思った」「イケメンオーラすごい」「遺伝子が優勝してる」「スタイル良さそう」「親子関係が素敵」といったコメントが寄せられている。
瀬戸は2007年9月に20th Century・井ノ原快彦と結婚し、2010年3月に第1子となる長男、2013年11月に第2子となる長女を出産。2人の子供が現在イギリスに留学中であることを公表している。（modelpress編集部）
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