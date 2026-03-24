料理研究家のリュウジ氏（39）が24日までに自身のXを更新。大手料理レシピサイト「クックパッド」がリリースした新機能「レシピスクラップ」についての声明に対し、驚きを見せた。

リュウジ氏は21日に「クックパッドの新機能酷すぎる」と前置きした上で「InstagramやXなどクックパッドに載せてない料理家さんのレシピを簡単に取り込めて元投稿にアクセスしなくてもクックパッドアプリで完結出来るシステム こっちは必死で自己アカウントで頑張ってんすけど あまりにもレシピ製作者にリスペクトがない」とした上で「さすがに酷すぎないかこれ」などと主張。さらに「話にならないですね、自分のコンテンツは守り、他はどうでもいいのでしょう 倫理観ぶっこわれてます」と怒りをあらわにしていた。

「クックパッド」は22日、新機能をめぐって声明を発表。「今回リリースした『レシピスクラップ』機能について、さまざまなご意見をいただいております。特に、レシピを発信されている方々への影響や敬意に関するご懸念については、真摯に受け止めています。本機能は、SNSやウェブで見つけたレシピを『あとで作るための個人の記録』として整理できるようにするものです。レシピを公開・再配布するものではありません。元の投稿へのリンクを必ず掲載し、投稿者のページへ直接アクセスできる形にしています」としている。

続けて「私たちは、レシピは『実際に作られてこそ価値が広がる』と考えています。見つけたレシピにもう一度出会い、日々の料理につながる体験を増やしたいという思いから、この機能を開発しました。『いざ作りたい時にあのレシピが見つからない』という問題を解消し、リンクから元の動画や投稿にもすぐ戻れます。ぜひ一度使っていただき、改善点をお知らせください」とした。

「一方で、レシピを発信されている方々への敬意や、その価値が適切に伝わることについては、まだ十分ではない部分があると認識しています。レシピを発信されている方々の思いが損なわれることのないよう、いただいたご意見をもとに、機能の仕様も含めた見直しを進めてまいります。レシピを発信されている方々と直接お話ししながら、よりよい形を一緒につくっていきたいと思っています。本機能についてお気づきの点や率直なお声を、ぜひ下記の専用窓口よりお聞かせください」と投げかけている。

リュウジ氏は「クックパッド」の声明の投稿を引用した上で「ええ…」と“たった3文字”で驚きを表現していた。このポストに対し、さまざまな書き込みがあった。