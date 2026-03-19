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意外と知らない「考えがまとまらない」本当の理由。40代から衰える思考力を鍛える“言語化トレーニング”とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

話し方コーチの萩原たく氏が、自身のYouTubeチャンネルで「考えがまとまらず言葉が出ない理由｜ミドル世代向け言語化力強化メソッドを解説」と題した動画を公開。40代、50代のミドル世代が直面しがちな思考力や言語化力の低下について、その原因と具体的なトレーニング方法を解説している。



年齢を重ね、経験を積んでいるはずなのに「考えがまとまらない」「すぐに言葉が出てこない」といった悩みを抱える人は少なくない。会議で突然意見を求められても当たり障りのない一言しか返せず、もどかしい思いをすることもあるだろう。萩原氏によると、こうした現象の根本原因は、思考や感情のコントロールを司る脳の「前頭前野」の働きが低下していることにあるという。



しかし、萩原氏は「年齢のせいで考えがまとまらなくなった」と悲観する必要はないと語る。人間の知能には、計算や暗記の速さに関わる「流動性知能」と、経験や知識を応用する「結晶性知能」の2種類がある。前者は20代をピークに低下していくものの、後者は年齢と共にむしろ高まっていく傾向にあるという。つまりミドル世代は、経験に裏打ちされた「“深く考えられる”という強み」を持っているのだ。この強みを活かすためには、「引き出す力」「組み立てる力」「語彙力」という3つの言語化能力を鍛えることが重要だと萩原氏は指摘する。



動画では、これら3つの力をバランスよく鍛えるための5つのトレーニングが紹介された。



1つ目は「音読練習」。文章を声に出して読む行為は、前頭前野を手軽に活性化できるウォーミングアップになるという。ゆっくりはっきり読むことから始め、慣れたら早口音読に挑戦することで、頭の回転力や言葉の瞬発力が鍛えられる。



2つ目は「日誌」。その日の出来事や気づきを書き出すことで、頭の中にある経験や感情を「引き出す力」が養われる。これは思考の交通整理にもつながり、自分が何を考えていたのかを具体化できる。



3つ目は「PREP法を使った1分スピーチ」。Point（結論）→Reason（理由）→Example（具体例）→Point（結論）という構成で話す練習だ。この「話の型」を身につけることで、簡潔に筋道を立てて物事を伝えられるようになる。



4つ目は「読書レポート」。読んだ本の内容を自分の言葉でアウトプットすることで、理解力、要約力、そして言語化力を同時に高めることができる。本の内容を「一言でまとめる」訓練は、物事の本質を捉える練習にもなる。



最後は「テーマディスカッション」。とっさの言語化力や対話力を鍛える総合トレーニングだ。相手の意見を聞き、自分の考えを即座に組み立てて言葉にするプロセスは、脳をフル回転させる。一人でも会議の場面などを想定して話すことで、脳は対話モードになるという。



これらのトレーニングは、ミドル世代が本来持つ「深い思考」という強みを引き出し、仕事や人生をより豊かにする土台となり得るだろう。