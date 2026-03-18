19日のジャイアンツ戦で登板へ

ファン歓喜の情報だ。ドジャースの大谷翔平投手が、18日（日本時間19日）に行われるジャイアンツとのオープン戦で登板することが決まった。地元メディア「ドジャース・ネーション」などが速報すると、二刀流スターの久々のマウンドにファンが即座に反応。「オオタニが明日投げるぞ！」「うおお」と期待の声が挙がっている。

同メディアがデーブ・ロバーツ監督の取材対応からの情報を投稿。「ショウヘイ・オオタニが、明日のジャイアンツ戦（カクタスリーグ）と、来週のフリーウェイ・シリーズの試合のうちの1試合で、ドジャースの投手として登板する予定だ。なお、明日の試合では打者としては出場しない」と記した。

ロバーツ監督は登板イニング数について「はっきりとは分からない」としつつも、これまでの調整を考慮して3回から4回程度になるとの見通しを示していた。大谷の実戦登板は2025年11月1日、ブルージェイズとのワールドシリーズ以来、137日ぶりとなる。

“投手・大谷”の登場を前に、SNS上のファンも興奮。「あ、投げるの!?」「とてもいいね」「楽しみでしかない」「明日ついに登板!! エンゼルスとのフリーウェイ・シリーズでも登板予定！ 楽しみだね」「私にとってはWBC決勝より興奮する情報！ 大谷さんが投げる!! しかも打席に立たずピッチャーに専念。開幕前だもんね、まだ調整だしゆっくりでいいよね」などと歓喜の声を挙げている。（Full-Count編集部）