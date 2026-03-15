『ONE PIECE』ゾロ役・新田真剣佑、筋肉隆々な二の腕など肉体美を披露した撮影オフショット公開「ハリウッド俳優すげぇっ！」
俳優の新田真剣佑（29）が、13日までに自身のインスタグラムを更新。出演しているNetflixシリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン2の撮影オフショットを大量公開した。
【写真】「実写版ゾロすげぇ！」ゾロ役・新田真剣佑が公開した『ONE PIECE』の撮影オフショット
新田は「ONE PIECE season 2 Now Streaming!!!!!!!! Ep3 guys. Zoro vs 100 assassins.Don’t miss it ワンピースシーズン2」とつづり、華麗なる演武シーン、鍛え上げられた肉体美が際立つショット、さらにまるでアニメのように筋肉隆々な二の腕など、話題となった“ゾロ”の姿を披露している。
ほかにも、撮影の合間に睡眠を取る姿や、共演者にいたずらをする楽しげなやり取りもアップし、共演者やスタッフらとの和やかな雰囲気が伝わる撮影裏側を惜しみなく公開した。
素の姿が垣間見える投稿に、コメント欄には「カッコよすぎ」「完全にゾロになりきってますね」「実写版ゾロすげぇ！上半身の筋肉とか役作りに鍛えてきたんかな！ ハリウッド俳優すげぇっ！」「ゾロがカッコイイ そして おもしろくてカワイイ!!」などの反響が多数集まっている。
【写真】「実写版ゾロすげぇ！」ゾロ役・新田真剣佑が公開した『ONE PIECE』の撮影オフショット
新田は「ONE PIECE season 2 Now Streaming!!!!!!!! Ep3 guys. Zoro vs 100 assassins.Don’t miss it ワンピースシーズン2」とつづり、華麗なる演武シーン、鍛え上げられた肉体美が際立つショット、さらにまるでアニメのように筋肉隆々な二の腕など、話題となった“ゾロ”の姿を披露している。
素の姿が垣間見える投稿に、コメント欄には「カッコよすぎ」「完全にゾロになりきってますね」「実写版ゾロすげぇ！上半身の筋肉とか役作りに鍛えてきたんかな！ ハリウッド俳優すげぇっ！」「ゾロがカッコイイ そして おもしろくてカワイイ!!」などの反響が多数集まっている。