高橋克典、17歳息子のアルペンスキー滑走ショットに驚き
俳優の高橋克典が12日、オフィシャルブログを更新。17歳の息子の力強いアルペンスキーの滑走ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
これまでもアルペンスキーをやっている息子を応援したり、帯同している様子、父としての思いなどをブログで発信してきた高橋。この日、「帰宅すると」と題してブログを更新すると、「写真が届いてた」と切り出し、ヘルメットとゴーグルを着け、黄色のレーシングスーツに身を包んだ息子が勢いよく雪煙を上げながらターンする迫力ある滑走ショットを複数枚公開。
ポールを握りしめながらゲートを攻める姿からは、スピード感あふれるアルペンスキーの醍醐味が伝わってくる。高橋は「ガンバ！！」「ガンバだ！！」と雪山を滑走する息子にエールを送りつつ、「今年、全く帯同していない間に滑った、全く別人みたいな写真」と驚きをつづった。
最後には「『ほらね、言ったでしょ！？ 焦ることないですよ、克典さん』」と競技関係者とみられる人物からの言葉を紹介。ナイター照明に照らされたゲレンデの様子や雪が降りしきる中でスキーを担ぎながらゲレンデを歩く後ろ姿の写真も公開し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「バリバリカッコイイ」「ガンバってる姿逞しい勇ましい素晴らしい」「CKくんカッコいい〜」「応援しているょ〜」「子供の成長は凄い」「克典さんの心配無用ね」「将来が楽しみ」「高橋家の家族愛の素晴らしさを感じます」「本当にかっこいい滑走姿」「自慢の息子さん」「本当に凄い」「本当に、子供って、ちょっとの間に、ものすごく 成長するんですよね！」「デッかくなった、チビ克くん、最早プロ級ですね」などの声が寄せられている。
これまでもアルペンスキーをやっている息子を応援したり、帯同している様子、父としての思いなどをブログで発信してきた高橋。この日、「帰宅すると」と題してブログを更新すると、「写真が届いてた」と切り出し、ヘルメットとゴーグルを着け、黄色のレーシングスーツに身を包んだ息子が勢いよく雪煙を上げながらターンする迫力ある滑走ショットを複数枚公開。
最後には「『ほらね、言ったでしょ！？ 焦ることないですよ、克典さん』」と競技関係者とみられる人物からの言葉を紹介。ナイター照明に照らされたゲレンデの様子や雪が降りしきる中でスキーを担ぎながらゲレンデを歩く後ろ姿の写真も公開し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「バリバリカッコイイ」「ガンバってる姿逞しい勇ましい素晴らしい」「CKくんカッコいい〜」「応援しているょ〜」「子供の成長は凄い」「克典さんの心配無用ね」「将来が楽しみ」「高橋家の家族愛の素晴らしさを感じます」「本当にかっこいい滑走姿」「自慢の息子さん」「本当に凄い」「本当に、子供って、ちょっとの間に、ものすごく 成長するんですよね！」「デッかくなった、チビ克くん、最早プロ級ですね」などの声が寄せられている。