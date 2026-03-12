¡ÚKADOKAWA DREAMS¤ÎKELO¡õñ¥´õ(SATSUKI)¡Û¤¬Ray¤ËÅÐ¾ì¡ª¿Íµ¤D¥ê¡¼¥¬¡¼2¿Í¤Î¡È¾Â¤ëÌ¥ÎÏ¡É¤È¿ä¤·¥È¡¼¥¯¤ËÇ÷¤ë♡
À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥×¥í¥À¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÖD.LEAGUE¡×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëKADOKAWA DREAMS¤ÎKELO¤µ¤ó¤Èñ¥´õ(SATSUKI)¤µ¤ó¤¬Ray¤ËÅÐ¾ì¡ª°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¾Â¤é¤»¤ë2¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡È¿ä¤µ¤ì¤ëÂ¦¡É¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬º£¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¿ä¤·¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥È¡¼¥¯¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯♡
Ç®¶¸¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡ÖD.LEAGUE 25-26 ROUND.5¡×¤Î»î¹ç·ë²Ì¤òCHECK¡ª
2·î12Æü¤È13Æü¡¢TOYOTA ARENA TOKYO¤Ë¤Æ¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥×¥í¥À¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÖÂè°ìÀ¸Ì¿ D.LEAGUE 25-26 REGULAR SEASON ROUND.5 ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢16¥Á¡¼¥à¤¬·«¤ê¹¤²¤¿Ç®¶¸¤Î¥Ð¥È¥ë¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
Check! 2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë³«ºÅ¡ÖBLOCK HYPE¡×
¡Ú1st Match¡ÛMedical Concierge I'moon¡ã54.4-45.6¡äLDH SCREAM
¥é¥¤¥È¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Â©¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥·¥ó¥¯¥í¤ä¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¡¢Medical Concierge I'moon¤¬¸«»ö¾¡Íø¡ª
¡Ú2nd Match¡ÛCyberAgent Legit¡ã56.6-43.4¡ädip BATTLES
¾å°Ì¥Á¡¼¥à¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢Á°²ó²¦¼Ô¤ÎCyberAgent Legit¤¬¾¡Íø¡ª¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤ä¡¢¹â¤¤¥·¥ó¥¯¥í¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¡£
¡Ú3rd Match¡ÛavexROYALBRATS¡ã59.0-41.0¡äKOSÉ 8ROCKS
¥Ó¡¼¥È¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿ºÙ¤«¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ä²»¤ò¤È¤é¤¨¤¿¿¶¤êÉÕ¤±¤Ç¡¢avexROYALBRATS¤¬º£µ¨ÌµÇÔ¤ÎKOSÉ 8ROCKS¤òÇË¤ëÂç¶âÀ±¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú4th Match¡ÛList::X¡ã55.7 - 44.3¡äBenefit one MONOLIZ
¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¶ÊÄ´¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤È¹â¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¡¢List::X¤¬¸«»ö2Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Check! 2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë³«ºÅ¡ÖBLOCK VIBE¡×
¡Ú1st Match¡ÛLIFULL ALT-RHYTHM¡ã60.6-39.4¡äValuence INFINITIES
·Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤Î¶¯¤¤ºîÉÊ¤¬´ÑµÒ¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢LIFULL ALT-RHYTHM¤¬¡¢Èá´ê¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú2nd Match ¡ÛCHANGE RAPTURES¡ã64.6-35.4¡äM¡õA SOUKEN QUANTS
Á´¹àÌÜ¤ÇÁê¼ê¤ò°µÅÝ¤·¤¿CHANGE RAPTURES¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£ACE¤òÌ³¤á¤¿YUYA¤ÏMVD¤ò³ÍÆÀ¡ª
¡Ú3rd Match¡ÛDYM MESSENGERS¡ã51.5-48.5¡äSEGA SAMMY LUX
¥ª¥é¥ó¥ÀÈ¯¤Î¥À¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òSP¥À¥ó¥µ¡¼¤Ë·Þ¤¨¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤È¥í¥Ã¥¯¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿±é½Ð¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤¿DYM MESSENGERS¤¬ÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢¸«»ö4Ï¢¾¡¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ú4th Match¡ÛKADOKAWA DREAMS¡ã55.8-44.2¡äFULLCAST RAISERZ
ÌµÇÔ¤ÎFULLCAST RAISERZ¤òÁê¼ê¤Ë¡¢°µ´¬¤Î¥·¥ó¥¯¥í¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°î¤ì¤ë¥À¥ó¥¹¤Ç¸«»öKADOKAWA DREAMS¤¬¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Î¡È¿ä¤·¡É¤ËÇ÷¤ë¡ª¿Íµ¤D¥ê¡¼¥¬¡¼¡¦KELO¤µ¤ó¡õñ¥´õ(SATSUKI)¤µ¤óÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼♡
KADOKAWA DREAMS½êÂ°¡¦¿Íµ¤D¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎKELO¤µ¤ó¤Èñ¥´õ(SATSUKI)¤µ¤ó¤Ë¡¢ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª
Í£°ìÌµÆó¤Î¥ª¡¼¥é¤È°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¾Â¤é¤»¤ë¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¿È¤ÎÉð´ï¤ä¡¢¿ä¤·¤ÎD¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹♡
Question ¥Õ¥¡¥ó¤ò¾Â¤é¤»¤ë¼«Ê¬¤Î¡ÈÉð´ï¡É¤Ï¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
KELO¡Ö¾Â¤é¤»¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ªËÜÅö¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Ä¤â¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ËD.LEAGUE¤ËÍè¤Æ¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¸òÎ®¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤¤¤Ä¤âD.LEAGUE¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤¿¤À¤¿¤À´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¾Â¤é¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ1¥ß¥ê¤â»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
ñ¥´õ(SATSUKI)¡Ö¤½¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¸÷±É¤Ç¤¹¡£¾Â¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Èº£¡¢¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KELO¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ëÊý¤Ã¤Æ¾Â¤ê¤ä¤¹¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹âÄãº¹¤¬·ã¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«......¤½¤ó¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
KELO¡Öñ¥´õ(SATSUKI)¤â¡¢¾ìÌÌ¾ìÌÌ¤ÇÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÄê¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢»þ¤È¾ì¹ç¤ÇÊ·°Ïµ¤°ã¤¦¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢´é¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Æü¤Ï¸áÁ°Ãæ¤È¸á¸å¤Ç¤À¤¤¤ÖÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸áÁ°Ãæ¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤«¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÆ°¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¸á¸å¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤¤¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤â¤é¤Ã¤ÆÀ²¤ì¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
Question ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡¢¡È¿ä¤·¡É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
KELO¡ÖËÍ¡¢¤¹¤´¤¯±Ç²è¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»³ÅÄ¹§Ç·¤µ¤ó¤ÎÂÐÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤òÃµ¤¹¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¡¢¤¹¤´¤¯Ãµ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×
ñ¥´õ(SATSUKI)¡Ö¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥¸¥Ö¥ê¤ò¤á¤Ã¤Á¤ã¿ä¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ªÆÃ¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¤¤¦¤È¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëË·¤Á¤ã¤ó¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤¢¤È¤ÎÂÀ¤Ã¤Á¤ç¤Ê¥Í¥º¥ß¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×
Question ¿ä¤·¤Æ¤¤¤ëD¥ê¡¼¥¬¡¼¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ñ¥´õ(SATSUKI)¡ÖList::X¤ÎRuna Miura¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿´¤«¤é¼«Ê¬¤Î´¶¤¸¤Æ¤¤¿¿ÍÀ¸¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥À¥ó¥¹¤ËÅê±Æ¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¡È¼«Ê¬¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¹¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÜÈÖ½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¤è¤¯ÏÃ¤¹¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉËÍ¤¬¥¨¡¼¥¹¤ò¤ä¤Ã¤¿Æü¤Ë¡Øº£Æü¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Øñ¥´õ(SATSUKI)¤¯¤ó¤Ï¡¢¶õ¤È³¤¤Î¿Í¤À¤Í¡£¶õ¤Ç¤¤¤¦¤ÈÈô¹Ôµ¡¤¬Èô¤ó¤Ç¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¹â¤µ¤Ç¡¢³¤¤À¤È»¹¸ê¾Ì¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ROUND.4¤Î¤È¤¤Ï¡ØÂ¤ÎÎ¢¤ËÃØéá¤Î»å¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤Í¡¢¤¹¤´¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤Ë¤«¸«¤¨¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ëÅª¤Ê¤È¤³¤í¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×
KELO¡ÖLDH SCREAM¤ÎÉðÂ¢¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸D.LEAGUE¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿Æ¤Ç¤â»Õ¾¢¤Ç¤â¤Ê¤¤¤±¤É¾¡¼ê¤Ë¿ä¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤´¶¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡õº£¸å¤ÎROUND¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß
º£¥·¡¼¥º¥ó¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í4»î¹ç¡ª¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤È¸þ¤«¤¦D.LEAGUE¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿♡
ñ¥´õ(SATSUKI)¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¡ªËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªD.LEAGUE¤âº£¥·¡¼¥º¥ó»Ä¤¹¤È¤³¤í4»î¹ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇKELO¤µ¤ó¡¢¤ªµ¤»ý¤Á¤Î¤Û¤¦¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
KELO¡Ö¤â¤¦4»î¹ç¡ª¡©¡×
ñ¥´õ(SATSUKI)¡ÖCYPHER ROUND¤ò´Þ¤á¤Æ4»î¹ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï3»î¹ç¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âCHAMPIONSHIP¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é¤Ç¤¹¡£É¬¤º¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡ª¡×
KELO¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤¹¤Í¡£Á°¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï14»î¹ç¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï8»î¹ç¤Ç¡¢¤â¤¦°ì½Ö¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â1»î¹ç1»î¹ç¤¬¡¢µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ëè»î¹ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬²ñ¤¤¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤¤¤Ä¤âËÍ¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢D.LEAGUE¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¿´¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô
Ray WEBÊÔ½¸Éô ÂçÃÝË¨Ç«