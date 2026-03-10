「無理でしょ……日曜朝ってこと？ 土曜の次の日だろ？ 完全飲んだくれてくるだろ。会社、賠償問題にならない？ 大丈夫？」

3月9日の深夜に放送されたラジオ番組『空気階段の踊り場』（TBSラジオ）でそう語ったのはキングオブコント2021の王者・空気階段の鈴木もぐら（38）。

鈴木が心配したのは、3月29日に始まる谷原章介（53）MCの新ニュース情報番組『SUNDAYブレイク.』（フジテレビ系）で、キャスターに初就任するオズワルド・伊藤俊介（36）についてだ。お笑い関係者は言う。

「空気階段とオズワルドは同期で、ユニットライブを開く気心の知れた仲です。特にオズワルド伊藤さんは遅刻癖があることで知られ、吉本主催の劇場を約3カ月“出禁”になっていたことはもはや伝説になっています。

この日のラジオでも、鈴木さんは伊藤さんの日曜朝の生放送出演について『私は正直、3回持たないと思います。放送3回目で降板です』と予告。相方の水川かたまりさんは同調しながらも、同じく遅刻癖のある鈴木さんに『お前が言うなよ！』とツッコミを入れていました」

伊藤はキャスター初就任について、フジテレビの番組HP上で《フジテレビはやけくそです。7歳のしゃべるサルが出ていると思って見てください》《至らぬ点がてんこ盛りの僕ですが…》などとコメントしている。

昨年3月、伊藤は同局の『ワイドナショー』に出演した際、苦笑いしながら遅刻常習で吉本から処分を受けていたことを明かしていた。

「僕は謹慎があったんで、向こう5年はお正月は休めないと思います。遅刻で謹慎…ちょっと去年あったんですけど。ちょっと『連休をくれ』とか口が裂けても言えない状態です」

前出のお笑い関係者は続ける。

「伊藤さんは今年2月にも生放送のラジオ番組『パンサー向井の#ふらっと』（TBSラジオ）に遅刻しています。番組途中で遅れて登場した伊藤さんに対し、この日、パーソナリティーを担当したヤ―レンズから『酒臭っ！』と突っ込まれていました。遅刻した理由については“前日が休みだったため午後7時から飲み始め、午後11時ぐらいから記憶がない”と話していました」

果たして生放送初日に伊藤は無事登場するのか――。