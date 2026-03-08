【ディセンシア】敏感肌さん必見の新作″美白スキンケア″アイテム誕生。使ってみてわかった魅力をレビュー。

ポーラ・オルビスグループのディセンシアは、独自のアプローチを取り入れた「ディセンシアホワイト スパイク―VC（医薬部外品）」を2026年3月10日に発売します。

発売に先駆けて、「ディセンシアホワイト スパイク―VC」のローションとクリームを試してみたので、紹介していきます。

美白ケアをあきらめない敏感肌設計のスキンケア

ディセンシアは、ポーラ・オルビスグループの敏感肌向けスキンケアブランドです。ポーラ化成工業 研究所の品質基準と独自の敏感肌知見に基づいて開発されたアイテムを販売しています。

ディセンシア独自の調査では、敏感な肌悩みがある人も、美白ケアに求めているのはシミやくすみ悩みに対する高い効果感を重視している結果が明らかに。美白ケアができる化粧品は肌刺激が強いというイメージがある中で、敏感ケアを重視した美白ケアでは効果が物足りないという声も多くあったそうです。

そんな中、今回ディセンシアホワイトシリーズから、新たに「ディセンシアホワイト スパイク―VC」が3月10日に登場。"美白力"と"敏感肌設計"という相反する要望の両立を追求して誕生したスキンケアアイテムです。

「ディセンシアホワイト スパイク―VC」には、美白有効成分としてビタミンC誘導体（アスコルビン酸２−グルコシド）を、肌荒れを防ぐ有効成分としてグリチルリチン酸2Kを配合。また、グルタチオンや白様雪（ハトムギ発酵液）なども、保湿成分として配合されています。

ディセンシアホワイト スパイク―VC ローション（医薬部外品）

瞬時に肌になじみ、美容液成分がかくそうのすみずみまで届いて、内側から輝くようなクリア肌へ導いてくれるローション。

使い方は、まず1プッシュとって内側から外側に向かって顔全体になじませた後、さらに1プッシュを手に取って顔全体になじませた後、ハンドプレスでしっかり密着させます。

少しとろみのあるテクスチャーのローション。肌にのせるとすっと馴染み、みずみずしく気持ち良い使用感です。

ディセンシアの他のシリーズも同様ですが、ポンプタイプなので使用量を出しやすいです。2プッシュ目を手に取るときも、ローションで濡れている手で本体容器を汚すことなく使いやすかったのも、記者にとって嬉しいポイントでした。

価格は本品（125mL）で6050円、リフィル（125mL）で5720円です。

ディセンシアホワイト スパイク―VC クリーム（医薬部外品）

ぷるっとみずみずしいクリームから美容成分が溢れ出る、「美白ヴァイタサイクルヴェールクリーム」を搭載。肌を守りながら柔らかくほぐして、なめらかで透明感のある肌へ導きます。

独自技術の「ヴァイタサイクルヴェールクリーム」は、成熟した角層細胞と形状や並び方が似ている「有機変性ベントナイト（ジステアリルジメチルアンモニウムヘクトライト／ベース成分）」と、細胞間脂質の働きをする「ヒト型セラミド（セラミド2／保湿成分）」が層状になって肌表面にヴェールを形成し、外部刺激から肌を守りながら角層をうるおいで満たしてくれます。

クリームと聞いてイメージするのは"こっくりとした使用感"ですが、この「ディセンシアホワイト スパイク―VC クリーム」は、ぷるっとしていてみずみずしい使用感が特徴。クリームに苦手意識を持っている記者ですが、肌にのせると想像よりも軽さがあり、使いやすい使用感でした。

のびもよく、しっとり・もっちりとした感触が長時間続いていて、心地よく肌が保湿されているように感じました。

価格は、本品（30g）が6600円、リフィル（30g）が6270円です。

「ディセンシアホワイト スパイク―VC」は、アルコール不使用、合成香料不使用、無着色、アレルギーテスト済み、敏感肌の人の協力による連用テスト済みで、敏感肌・ゆらぎ肌を考慮した設計になっています。

なお、すべての人にアレルギーが起こらない・肌に合うというわけではありません。

敏感肌の人でも使いやすい美白ケアアイテムは、肌悩みを持つ人にとって新たな候補になりそうですね。

※記事内の「美白」とは、メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐことを指します。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ