「人生終わった…」WBC韓国戦で痛恨落球…今江敏晃を救った先輩の起死回生弾「野球であれだけ他の選手を応援したことはなかった」

2006年WBC韓国戦。ロッテの若き三塁手・今江敏晃は、痛恨の落球で決勝点につながるミスを犯した。日本中が注目する舞台で味わった絶望――。その彼を救ったのは、福留孝介が放った起死回生のホームランだった。初代世界一の裏側で起きていた、知られざるドラマを本人が語る。

【画像】「人生終わった…」失意の今江敏晃を救った先輩の起死回生弾

「日の丸を背負うとか、そんな余裕はなかったです」

2005年。この年は今江敏晃のキャリアにとって分岐点となった。

ロッテで初めてレギュラーを掴んだ4年目の22歳は、レギュラーシーズンで3割1分と高打率を残した。若者の勢いは阪神との日本シリーズでも加速し、初戦の第1打席から8打席連続安打、シリーズを通して4試合で10安打、6割6分7厘。新記録をことごとく打ち立て文句なしのMVPを手にした。

十分すぎる結果は、今江に確信的な野心を植え付けさせた。ロッテでの盤石な立ち位置の構築に意欲を燃やしていたこともあり、シーズン中からこの翌年にWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）という新たな世界大会が開催されることはわかっていたが、他人事の行事だと捉えていた。

「実績という面では1年しかなかったんで。ロッテで『これから』っていう時でしたし、何年も結果を残しているすごい方たちがいっぱいいたんで、WBCに出られるなんて思ってなかったです。代表に選ばれても『僕なんかでいいのかな？』って感じでしたね」

野球の真の世界一を決める大会。そう銘打たれたWBCの日本代表は、誰もが認める実力者たちが集結した。

メジャーリーグで5年連続200安打と、トップクラスの実力を誇示するイチロー。25歳ながら日本のエースと呼ばれる松坂大輔。そんな俊秀ばかりの代表において、今江は控えだった。

開幕ゲームとなる第1ラウンド初戦の中国戦で途中出場し、初打席でセンター前へ2点タイムリーと快音を響かせたが、このラウンドではほとんど出番がなかった。

今江の主戦場であるサードは、ヤクルトの岩村明憲がスタメンを張っていた。ロッテではレベルアップのために自分を最優先するが、代表で「僕なんか」と謙遜したのは、メンバーへのリスペクトが第一にあったからだ。

「『日の丸を背負う』とか、僕にはまだそんな余裕はなかったですね。それよりも、イチローさんとかすごい方たちがいるなかで、『自分もこのチームの一員として戦える』っていう高揚感のほうが勝っていたというか。『みなさんに迷惑をかけないように』っていう、最初は本当にそういう感覚でした」

第1ラウンドで韓国に敗れながらも、2勝1敗で次のステージへと進出を決めた日本にとって潮目となったのが、第2ラウンド初戦となるアメリカ戦である。

3-3の同点で迎えた8回。1死満塁から岩村のレフトフライで三塁ランナーの西岡剛がタッチアップして生還。勝ち越しとなるはずだった。ところが、西岡の離塁が「早かった」と判断され得点が取り消されたのである。

「ベンチみんなが『それはないやろ！』って。野球の母国でアメリカと対戦するわけですから、チームに動揺はあったと思います」

「人生……終わった」

激動の一戦は9回裏にサヨナラで敗れた。奇しくもこの敗戦、あのジャッジが日本国内でWBCの認知度を高める契機となる。

「なんか、日本ですごいことになってる」

その声は、アメリカで戦う選手たちの耳にも届いた。WBC開幕当初こそ控えめだった今江にも、少しずつ「日の丸」という精神が染み渡るようになっていくのだった。

国を背負う。責任は緊張を生む。それは時にプラスにもマイナスにも働く。今江にとっては、後者となってしまった。

第2ラウンド2戦目でメキシコに勝利し1勝1敗で迎えた、韓国との3戦目。今江の出番は突如として訪れる。2回に岩村が走塁で右足の太ももを肉離れしてしまい、3回からサードを守ることとなったのだ。

「序盤のアクシデントだったじゃないですか。しかも、宮本（慎也）さんと新井（貴浩）もサードを守れたんで『あれ、自分が出るんだ』って。ちょっとあたふたしたというか」

そんな今江に魔が差したのが8回だ。

1死一塁。相手バッターの打球が外野に抜け、一塁ランナーが二塁ベースを蹴る。センター・金城龍彦の送球が理想的なワンバウンドで今江にボールが届いたが、両手で捕球したことでヘッドスライディングを敢行した相手と衝突し、落球してしまったのである。

いつもなら、あり得ないプレーだった――そう今も今江の琴線を揺さぶる。

「完全にアウトのタイミングで、しっかりと捕球して『タッチをしっかりしよう』っていうなかで、大事にプレーしすぎたっていうか。まだまだ経験の浅さがあったというか……最悪の場面で出てしまったプレーでした」

このミスで二、三塁とピンチが拡大した。そして、次のバッターに決勝点となる2点タイムリーツーベースを許し、日本は敗れた。

「人生……終わった」

景色のすべてが灰色だった。歓喜に沸く韓国がマウンド上に国旗を立て、ベンチからそれを睨みつけていたイチローが怒声を吐き捨てたシーンもあったと後から知った。ロッカーでの記憶もなく、宿舎で食事を摂ったかも認識できないほど記憶が飛んでいた。

「心臓が口から飛び出すんじゃないか」と思うほどの緊張感

「チームに迷惑をかけないように」という一心で戦ってきた今江にとって、絶望でしかなかった。

「日韓戦って闘志のぶつかり合いで。独特の雰囲気があるなかで前のラウンドでも負けていたし、次は絶対に勝ちたかったなかで、ああいうプレーをしてしまったんで。日本に帰るのが怖かったですね」

日本の敗退が確実視されるなか、アメリカがメキシコに敗れるという波乱が起きた。全勝の韓国を除く3チームが1勝2敗と並び、当時の順位決定方式で「失点率が最も少ないチーム」として、0.28だった日本が九死に一生を得て準決勝進出が決まった。

この時の今江は、恐怖を簡単に払拭できるほど日の丸は軽くないと思っていた。しかも準決勝の相手は、また因縁の韓国なのである。

グラウンドに向かうたびに心臓が脈打つ。比喩ではなく、本当に「口から飛び出すんじゃないか」と思うくらい呼吸が困難になるほどだった。手が冷たく、体に血が通っていない様子もわかる。まるで全身がプレーすることを拒絶しているようだった。

そんな状態で、今江はスタメンに選ばれた。

「もうね、『勘弁してくれよ』って思う自分がいて。でも、周りは勝利に向かって前に進んでいるし、前の試合のミスを取り返すチャンスでもあったんで『みなさんにしっかりついていかなきゃ』っていう想いでしたね」

本当の意味で今江を救えるものがあるとすれば、勝利以外にない。試合は0-0の膠着状態のまま7回を迎え、1死二塁のチャンスで汚名返上の打席が回ってきた。

ここで日本ベンチが動く。今江に代え福留孝介が代打に送られたのである。スタメンを確約された左の好打者もまた、準決勝までの6試合で19打数2安打と苦しみ、この韓国戦ではスタメンから外れていたのである。

今江は純粋に思いを託すことができた。

「高校（PL学園）の先輩でもある孝介さんが自分の代打で行ってくれるっていう……野球であれだけ他の選手を応援したっていうのは、後にも先にもあの時だけでした」

福留は起死回生のホームランを放ち、今江とチームを救った。均衡を破る2点を先取した日本はこの回、一挙5点をもぎ取り6-0で雪辱を果たしたのである。

「孝介さんはもちろんですけど、先発して7回まで無失点って超好投してくれた上原（浩治）さんとか、今思い出しても泣きそうになるくらい、みなさんに救われました」

チームとともに、今江も生き返った。

WBC関連の話題を極力、避けてきた理由

キューバとの決勝戦。その手には、韓国戦での決勝弾で自分の救世主となった先輩のバッティンググローブが、無意識に装着されていた。初回に放った、4点目を演出するセンターへの2点タイムリーは、迷いなくバットを振り切る、今江らしい一打だった。

10打数2安打、4打点。大会を通しては決して誇れる数字ではないかもしれない。だが今江は、最後の最後でチームの勝利に貢献し、自らの手で呪縛を解き放った。

初代王者の一員として手にした、チャンピオンリング。だからといって、急に雄弁になったわけではない。WBCを見るたびに、敗因の一端となるミスをしてしまった選手の落胆は他人事と思えなかったこともあり、大会関連の話題を極力、避けてきた。

苦難と栄光へのストーリーを包み隠さず話せるようになったのは、ユニフォームを脱いだ最近になってからだという。

「『そんなこと、あったっけ？』って言われることが多いんですよ。意外とそんなもんなんだって……」

安堵と同時に、やや不満も漂わす。それもまた、日の丸を背負って戦ったからこそ得られる幸福なのだと、今江は噛みしめている。

文／田口元義